Akaryakıt fiyatlarında ikinci zam yolda: Motorin 100 TL’yi aşabilir! 16 Eylül 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin fiyatına 12 Eylül'de gelen yaklaşık 3,20 TL'lik zammın ardından motorin fiyatları da 15 Eylül Salı günü yaklaşık 6,5 TL yükseldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 17 Eylül'den itibaren 4,62 TL daha zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 TL'nin üzerine çıkacak. Peki, akaryakıt fiyatlarına zam mı gelecek, motorin fiyatı ne kadar olacak? İşte, motorin zammında son durum ve güncel akaryakıt fiyatları…