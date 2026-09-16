Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Akaryakıt fiyatlarında ikinci zam yolda: Motorin 100 TL’yi aşabilir! 16 Eylül 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

        Akaryakıt fiyatlarında ikinci zam yolda: Motorin 100 TL’yi aşabilir! 16 Eylül 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

        Akaryakıt fiyatlarında zam hareketliliği sürüyor. 12 Eylül'de benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,20 TL zam gelirken, 15 Eylül'de motorin fiyatları yaklaşık 6,5 TL arttı. Motorine bu kez 4 liranın üzerinde yeni bir zam bekleniyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının 100 TL sınırını aşması bekleniyor. Peki, bugün LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, 16 Eylül 2026 güncel LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 16:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin fiyatına 12 Eylül'de gelen yaklaşık 3,20 TL'lik zammın ardından motorin fiyatları da 15 Eylül Salı günü yaklaşık 6,5 TL yükseldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 17 Eylül'den itibaren 4,62 TL daha zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 TL'nin üzerine çıkacak. Peki, akaryakıt fiyatlarına zam mı gelecek, motorin fiyatı ne kadar olacak? İşte, motorin zammında son durum ve güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        BENZİNE 3,20 TL ZAM GELMİŞTİ!

        Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik 12 Eylül'de yaşandı. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,20 TL zam geldi. Yapılan artışın ardından benzin fiyatları da şehir ve dağıtım bölgesine göre güncellendi.

        3

        MOTORİNE 6,5 TL ZAM GELDİ

        Motorin fiyatlarına yaklaşık 6,5 TL zam yapıldı. 15 Eylül Salı günü itibarıyla pompaya yansıyan zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL, Ankara'da 96,75 TL ve İzmir'de 97,02 TL seviyesine yükseldi.

        4

        MOTORİNDE YENİ ZAM BEKLENTİSİ: 4,62 LİRA YOLDA MI?

        Motorin fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 17 Eylül'den itibaren 4,62 TL zam yapılması bekleniyor.

        5

        MOTORİN ZAMMI SONRASI LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Beklenen motorin zammının pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 100,22 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 100,08 TL'ye, Ankara'da 101,37 TL'ye ve İzmir'de 101,64 TL'ye yükselecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #akaryakıt
        #benzin
        #motorin
        #zam
        #AKARYAKIT ZAMMI
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Kaptan Torreira!
        Kaptan Torreira!
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Taylor tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı!
        Taylor tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı!
        Dokuz yıllık evlilik bitti
        Dokuz yıllık evlilik bitti
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı