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        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 başvuruları ne zaman? ALES 2026 başvuru ücreti ne kadar, ALES/2 sınavı hangi tarihte yapılacak?

        ALES/2 başvuruları ne zaman 2026? ALES başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

        ALES/1 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na çevrildi. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadrolarına başvurmayı planlayan adaylar ALES/2 başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre ALES/2 başvuruları haziran ayında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu yıl sınav takviminde önemli bir değişiklik de yapıldı. NATO Zirvesi nedeniyle ALES/2 sınav tarihi ÖSYM tarafından güncellendi. Peki ALES/2 başvuruları ne zaman 2026? ALES başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte 2026 ALES/2 başvuru ve sınav takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 20:24 Güncelleme:
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        1

        ALES/2 başvuruları için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve doktora başvurularını kaçırmak istemeyenler ALES/2 takvimini gündemine aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre başvurular haziran ayında alınacak. ÖSYM'nin son güncellemesiyle sınav tarihinde değişikliğe gidilmesi de dikkat çekti. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman? ALES 2026 başvuru ücreti ne kadar, ALES/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

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        ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/2 başvuruları 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 18 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek.

        3

        ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak açıklandı. Geç başvurular yalnızca belirtilen tarihte alınacak ve sınav ücreti artırımlı olarak tahsil edilecek.

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        ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM'nin ilk yayımladığı takvimde ALES/2 sınavının 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı belirtilmişti. Ancak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takviminde güncelleme yapıldı. Buna göre 2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        5

        ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçlarının 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

        6

        ALES 2026 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES başvuru ücreti 1.200 TL'dir. Sınava katılım sağlayacak olan adayların, 10-18 Haziran tarihleri arasında başvuru formunu doldurduktan sonra sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

        7

        2026 ALES TAKVİMİ

        2026 yılında ALES üç oturum halinde uygulanacak:

        ALES/1: 10 Mayıs 2026

        ALES/2: 2 Ağustos 2026 (güncellendi)

        ALES/3: 29 Kasım 2026

        ALES/3 başvuruları ise 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

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