ALES/3 BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? ais.osym.gov.tr sorgulama ekranı...
Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara başvuru hazırlığı yapan adayların gündeminde ALES/3 bulunuyor. ÖSYM'nin 2026 yılında gerçekleştireceği son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı öncesinde başvuru tarihleri ve sınav günü araştırılmaya başlandı. Özellikle araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve lisansüstü eğitim başvurusu yapacak adaylar, ALES/3 başvurularının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 2026 ALES/3 başvuru süreci başladı mı, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte ÖSYM AİS ekranı ve sınav takvimine dair ayrıntılar...
2026 yılının son ALES oturumu için geri sayım sürerken, sınava katılmayı planlayan adayların gözü ÖSYM'den gelecek duyurulara çevrildi. Yüksek lisans ve doktora başvurularında ALES puanını kullanacak adayların yanı sıra akademik kadro hedefleyenler de başvuru takvimini yakından izliyor. Sınav başvurularının hangi gün başlayacağı, son başvuru tarihi ve ALES/3'ün ne zaman gerçekleştirileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ALES/3 başvuruları açıldı mı, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte 2026 ALES/3 takvimi ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenler...
ALES 3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?
2026-ALES/3 için başvuru süreci 7 Ekim bugün itibarıyla başlayacak ve 15 Ekim 2026’da sona erecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.
ALES 3 BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
ALES/3 başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra sınav başvuru ekranından gerekli bilgileri doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvuru işleminin geçerli sayılması için adayların bilgilerini kontrol etmeleri ve sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekecek.