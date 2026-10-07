ALES/3 BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? ais.osym.gov.tr sorgulama ekranı...

2026 yılının son ALES oturumu için geri sayım sürerken, sınava katılmayı planlayan adayların gözü ÖSYM'den gelecek duyurulara çevrildi. Yüksek lisans ve doktora başvurularında ALES puanını kullanacak adayların yanı sıra akademik kadro hedefleyenler de başvuru takvimini yakından izliyor. Sınav başvurularının hangi gün başlayacağı, son başvuru tarihi ve ALES/3'ün ne zaman gerçekleştirileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ALES/3 başvuruları açıldı mı, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte 2026 ALES/3 takvimi ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenler...