Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 12 Haziran 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...