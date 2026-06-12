Altın fiyatları 12 Haziran 2026: Altında düşüş devam edecek mi?
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yeniden yatırımcıların odağında. Özellikle gram altın ve çeyrek altında görülen son fiyat değişimleri, alım-satım yapmayı planlayan kişiler tarafından araştırılıyor. "Altın bugün ne kadar?" sorusu yoğun şekilde sorgulanırken, 12 Haziran 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum haberimizde...
Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 12 Haziran 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.058,5160
6.059,3030
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.079,61
4.080,64
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.690,6700
9.904,3500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.765,0500
39.497,0300
TAM ALTIN FİYATI
39.678,00
40.223,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.285,92
19.772,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
38.692,75
39.424,14
ATA ALTIN FİYATI
41.304,62
42.346,47
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.326,79
4.501,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.550,29
5.828,85
GREMSE ALTIN FİYATI
98.843,00
100.404,00