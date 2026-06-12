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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2026: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında düşüş devam edecek mi?

        Altın fiyatları 12 Haziran 2026: Altında düşüş devam edecek mi?

        Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yeniden yatırımcıların odağında. Özellikle gram altın ve çeyrek altında görülen son fiyat değişimleri, alım-satım yapmayı planlayan kişiler tarafından araştırılıyor. "Altın bugün ne kadar?" sorusu yoğun şekilde sorgulanırken, 12 Haziran 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 12 Haziran 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.058,5160

        6.059,3030

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.079,61

        4.080,64

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.690,6700

        9.904,3500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        38.765,0500

        39.497,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.678,00

        40.223,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.285,92

        19.772,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        38.692,75

        39.424,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        41.304,62

        42.346,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.326,79

        4.501,84

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.550,29

        5.828,85

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        98.843,00

        100.404,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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