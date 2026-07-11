ALTIN FİYATLARI CANLI 11 TEMMUZ || İbre hafta sonu pozitife döndü! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 11 Temmuz Cumartesi yani hafta sonu güne değer artışıyla başladı. Hafta içi ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı dalgasını başlatmasının ardından düşüşe geçen gram altın fiyatları yeni güne 6 bin 225 lira seviyesinde başladı. Yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları 11 Temmuz alış ve satış tablosu...
Altın fiyatları her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından merak içerisinde araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları hafta sonununa değer artışıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatları ABD İran arasındaki gerilim düşmesi ve Hürmüz krizinin aşılmasına yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüle birlikte yükselişe başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
6.276,76
6.277,78
ALTIN/ONS FİYATI
4.166,24
4.187,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.042,81
10.264,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
40.171,24
40.931,13