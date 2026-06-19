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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 19 HAZİRAN 2026 - BUGÜN|| Altın fiyatları neden düşüyor? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevabı...

        Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatıyor! Son dakika güncel 19 Haziran altın fiyatları

        Altın fiyatları 19 Haziran Cuma yani haftanın son iş gününe değer kaybıyla başladı. Yaşanan gerilemeyle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Altın fiyatları neden düşüyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 167 lira çeyrek altın ise 10 bin 82 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Haziran alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:38 Güncelleme:
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        Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatlarının 19 Haziran Cuma yani haftanın son iş gününe düşüşle başlamasının ardından altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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        ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

        Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına rağmen verilen şahin mesajlar, altın piyasasında satışları hızlandırdı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele vurgusunu öne çıkarması ve nokta grafiğinde faiz artırımlarının yeniden gündeme gelebileceğine yönelik sinyaller verilmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altından çıkışını hızlandırdı.

        Küresel piyasalarda spot altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,5'in üzerinde gerileyerek 4.142 dolar seviyesine kadar indi. Böylece altın haftalık bazda da yaklaşık yüzde 0,5'lik bir kayıp yaşadı ve üst üste üçüncü haftayı düşüşle kapatma yoluna girdi. Bu arada yurt içinde de gram altın yüzde 1.5'lik düşüşle 6.192 dolara geriledi.

        3

        DOLAR BİR YILIN ZİRVESİNDE

        Fed'in şahin duruşu dolar endeksini son bir yılın en yüksek seviyelerine taşırken, doların güçlenmesi altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi. Bu durum fiziki ve finansal altın talebini zayıflatarak fiyatlar üzerinde ek baskı yarattı.

        Piyasalarda ayrıca Fed'in bu yıl faiz indirimi yerine faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçleniyor. Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar yıl sonuna kadar bir faiz artışı ihtimalini yüksek görüyor.

        Analistler, yükselen tahvil getirileri ve güçlü doların, faiz getirisi bulunmayan altın için olumsuz bir ortam oluşturduğunu belirtiyor. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığına dikkat çekilirken, enflasyonun beklenenden yüksek seyretmesi nedeniyle Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği değerlendiriliyor.

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        GRAM ALTIN FİYATI

        6.438,6660

        6.439,6370

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.310,66

        4.311,59

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.302,6500

        10.529,4200

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.210,6200

        41.988,8700

        8

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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