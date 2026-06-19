DOLAR BİR YILIN ZİRVESİNDE

Fed'in şahin duruşu dolar endeksini son bir yılın en yüksek seviyelerine taşırken, doların güçlenmesi altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi. Bu durum fiziki ve finansal altın talebini zayıflatarak fiyatlar üzerinde ek baskı yarattı.

Piyasalarda ayrıca Fed'in bu yıl faiz indirimi yerine faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçleniyor. Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar yıl sonuna kadar bir faiz artışı ihtimalini yüksek görüyor.

Analistler, yükselen tahvil getirileri ve güçlü doların, faiz getirisi bulunmayan altın için olumsuz bir ortam oluşturduğunu belirtiyor. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığına dikkat çekilirken, enflasyonun beklenenden yüksek seyretmesi nedeniyle Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği değerlendiriliyor.