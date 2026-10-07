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        Haberler Bilgi Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Ekim alış - satış tablosu...

        Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Ekim alış - satış tablosu...

        Altın fiyatları 7 Ekim Çarşamba gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yaşanan düşüşle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 7 Ekim Çarşamba altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 7 Ekim Çarşamba gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar yaşanan düşüşle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        6.550,2350

        6.551,1370

        GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.139,3800

        4.140,0600

        GÜNCEL ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        10.480,3800

        10.711,1100

        GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        41.921,5000

        42.713,4100

        GÜNCEL CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        6

        TAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        43.206,00

        43.719,00

        GÜNCEL TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        7

        YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        20.900,79

        21.427,48

        GÜNCEL YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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