Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Ekim alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 7 Ekim Çarşamba gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yaşanan düşüşle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 7 Ekim Çarşamba altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın fiyatları 7 Ekim Çarşamba gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar yaşanan düşüşle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
6.550,2350
6.551,1370
ALTIN/ONS FİYATI
4.139,3800
4.140,0600
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
10.480,3800
10.711,1100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
41.921,5000
42.713,4100
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
43.206,00
43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
20.900,79
21.427,48