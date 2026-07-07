ANKARA METROSU BUGÜN AÇIK MI? 7-8 Temmuz Ankara metrosu çalışıyor mu? Bugün NATO Zirvesinde Ankara metro seferleri olacak mı?
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve nedeniyle başkentte güvenlik önlemleri artırılırken, ulaşımda da bazı geçici düzenlemeler uygulanacak. EGO Genel Müdürlüğü, metro, ANKARAY ve otobüs hatlarında yapılacak değişiklikleri kamuoyuyla paylaştı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise "Bugün metro çalışıyor mu, 7-8 Temmuz'da hangi istasyonlar kapalı olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte NATO Zirvesi haftasında başkentte toplu ulaşıma ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Ankara, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geniş kapsamlı güvenlik ve ulaşım önlemlerine sahne olacak. Zirve haftası boyunca başkentte bazı yollar ve toplu taşıma noktalarında geçici uygulamalar devreye alınırken, metro ve otobüs seferlerindeki düzenlemeler EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, Ankara metrosu bugün çalışıyor mu, 7-8 Temmuz’da metro seferleri devam edecek mi, hangi istasyonlar kapalı? İşte NATO Zirvesi süresince Ankara’da toplu ulaşımda geçerli olacak değişiklikler...
ANKARA'DA BUGÜN METRO KAPALI MI?
EGO Genel Müdürlüğü, Metro ve ANKARAY seferlerinin normal işletim planına göre devam edeceğini duyurdu. Ancak zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı istasyonlarda geçici yolcu kısıtlaması uygulanacak.
Bu doğrultuda 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler İstasyonu ile Metro Söğütözü İstasyonu’nda yolcu iniş ve binişlerine izin verilmeyecek.
ANKARA'DA METRO SEFERLERİ 7-8 TEMMUZ
Zirve süresince başkentte ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla toplu taşıma çalışma düzeninde geçici değişiklik yapıldı. Buna göre 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelindeki tüm EGO hat ve güzergahlarında Cumartesi günü sefer planı uygulanacak.