ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR || Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? Ankara NATO zirvesi trafiğe kapalı yollar listesi
Dünya ülkelerinin temsilcileri başkent Ankara'da bir araya geliyor. NATO üyesi ülkeler, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde küresel gündemde öne çıkan başlıklar ile NATO iş birliği ve güvenliğine dair konuları görüşmek üzere iki gün boyunca Ankara'da temaslarda bulunacak. Zirve kapsamında başkentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok yol ve güzergâhın geçici olarak trafiğe kapalı oalcak. Bu nedenle vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, iki gün sürecek NATO zirvesi boyunca Ankara'da hangi yolların kapalı olacağı geliyor. Peki, Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? Ankara NATO zirvesi trafiğe kapalı yollar listesi...
Dünya ülkelerinin temsilcileri başkent Ankara’da bir araya geliyor. NATO üyesi ülkeler, Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde küresel gündemde öne çıkan başlıklar ile NATO iş birliği ve güvenliğine dair konuları görüşmek üzere iki gün boyunca Ankara’da temaslarda bulunacak. Zirve kapsamında başkentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok yol ve güzergâhın geçici olarak trafiğe kapatılması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, iki gün sürecek NATO zirvesi boyunca Ankara’da hangi yolların kapalı olacağı geliyor. Peki, Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? Ankara NATO zirvesi trafiğe kapalı yollar listesi...
ANKARA'DA KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ankara’da alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklar 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak ve bu kısıtlama 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Öte yandan belirli güzergâhlarda ise kapanış uygulaması 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve yine 8 Temmuz Çarşamba günü gece saatlerine kadar sürecek.
ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Ankara’da alınan güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında çok sayıda cadde ve sokak geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi’nin tamamı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü araç geçişine kapalı olacak. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kısmı ve Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü de trafiğe kapatılacak. Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek, park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.
YENİMAHALLE
Konuk heyetlerin konaklayacağı bölgelerde ise 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar bazı cadde ve sokaklar tamamen ulaşıma kapatılacaktır. Bu kapsamda Yenimahalle ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350 ve 286. sokaklar, Çamlıca Mahallesi 147 ve 145. sokaklar ile Selçuk Ecza Deposu’nun Anadolu Bulvarı’na bakan giriş yolu, Macun Mahallesi’nde 171, 172 ve 173. caddeler, Beştepe Mahallesi’nde ise Yaşam Caddesi ile birlikte Adalet, Nergiz, 1., 3., 4. ve 5. sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.
ÇANKAYA
Çankaya ilçesinde de geniş çaplı tedbirler uygulanacak. Yıldızevler Mahallesi’nde Kişinev ve Jose Marti caddeleri ile 720 ve 721. sokaklar; Kavaklıdere’de Tahran, Arjantin, İran ve Polonya caddeleri ile Billur, Bülten, Güniz ve Boğaz sokakları; ayrıca Atatürk Bulvarı’nın John F. Kennedy ile Esat Caddesi arasındaki bölümü kapatılacak. Kızılırmak Mahallesi’nde Ufuk Üniversitesi Caddesi ile 1443 ve 1452. sokaklar, Oğuzlar Mahallesi’nde 1377, 1380 ve 1381. sokaklar, Söğütözü Mahallesi’nde 2168, 2169 ve 2170. sokaklar, Üniversiteler Mahallesi’nde ise ihtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar ile İhsan Doğramacı Bulvarı ve 1600 ile 1613. caddeler de trafiğe kapalı olacak.
KONUK DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI İLE HEYETLERİN KULLANACAĞI GÜZERGAHLAR
Devlet ve hükümet başkanlarının kullanacağı güzergâhlarda ise trafik akışı konvoy geçişleri sırasında geçici olarak durdurulacak. Bu kapsamda Ankara Çevre Yolu’nun Ortaköy bağlantısı ile Yuvaköy Yolu arasındaki bölümü, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara ve Anadolu bulvarları ile Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasındaki kısmı, Mevlana Bulvarı’nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasındaki bölümü, Dumlupınar Bulvarı’nın belirli kesimleri ve 1071 Malazgirt Bulvarı geçici olarak ulaşıma kapatılacaktır. Ayrıca Türk Kızılayı, Cinnah, Çankaya, Simon Bolivar, Rabindranath Tagore ve John F. Kennedy caddeleri ile 2453. Sokak da sadece konvoy geçişleri sırasında trafiğe kapatılacak olup, bu alanlarda da park yasağı uygulanacaktır.
ANKARA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Alternatif güzergâhlar da sürücüler için belirlenmiştir. Mevlana Bulvarı’nı Kepekli yönünden kullanacaklar Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi’ni tercih edebilecek. Akköprü istikametinden Mevlana Bulvarı’na bağlanmak isteyenler Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi’ni kullanabilecek. Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek, Şaşmaz, İvedik ve Serhat caddeleri alternatif olarak önerilirken; Atatürk Bulvarı için Necatibey ve Mithatpaşa caddeleri, Ankara Bulvarı için ise Fatih Sultan Mehmet, Başkent ve Bağdat caddeleri alternatif güzergâh olarak gösterilmektedir.
Yetkililer, vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için yolculuklarını önceden planlamaları, alternatif yolları tercih etmeleri ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.