YENİMAHALLE

Konuk heyetlerin konaklayacağı bölgelerde ise 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar bazı cadde ve sokaklar tamamen ulaşıma kapatılacaktır. Bu kapsamda Yenimahalle ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350 ve 286. sokaklar, Çamlıca Mahallesi 147 ve 145. sokaklar ile Selçuk Ecza Deposu’nun Anadolu Bulvarı’na bakan giriş yolu, Macun Mahallesi’nde 171, 172 ve 173. caddeler, Beştepe Mahallesi’nde ise Yaşam Caddesi ile birlikte Adalet, Nergiz, 1., 3., 4. ve 5. sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde de geniş çaplı tedbirler uygulanacak. Yıldızevler Mahallesi’nde Kişinev ve Jose Marti caddeleri ile 720 ve 721. sokaklar; Kavaklıdere’de Tahran, Arjantin, İran ve Polonya caddeleri ile Billur, Bülten, Güniz ve Boğaz sokakları; ayrıca Atatürk Bulvarı’nın John F. Kennedy ile Esat Caddesi arasındaki bölümü kapatılacak. Kızılırmak Mahallesi’nde Ufuk Üniversitesi Caddesi ile 1443 ve 1452. sokaklar, Oğuzlar Mahallesi’nde 1377, 1380 ve 1381. sokaklar, Söğütözü Mahallesi’nde 2168, 2169 ve 2170. sokaklar, Üniversiteler Mahallesi’nde ise ihtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar ile İhsan Doğramacı Bulvarı ve 1600 ile 1613. caddeler de trafiğe kapalı olacak.