AÖF KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, kayıt ücreti nasıl ödenir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme takvimi açıklandı. Öğrenciler, akademik takvimde yer alan bilgilere göre kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte 2026-2027 AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ve detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme takvimi belli oldu. Yeni eğitim döneminde ders kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? Kayıt süreci başladı mı? İşte 2026-2027 AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ve merak edilen tüm detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinin tarihi belli oldu. Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle-sil) işlemlerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirebilecek.
Başvuru süreci 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin önce ders seçimlerini tamamlaması, ardından sistem tarafından belirlenen dönem öğretim ücreti ve materyal ücretini ödemesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin, öncelikle ders seçimlerini tamamlaması gerekiyor. Ders seçiminin ardından sistem tarafından oluşturulan dönem öğretim ve materyal ücretleri üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri içerisinde ödeme bilgilerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ulaşarak ücretlerini yatırabilecek. Ödeme işleminin tamamlanmasıyla birlikte kayıt yenileme süreci tamamlanmış olacak.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE YKS KAYITLARI BİTTİ Mİ?
2026 YKS sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne (AÖF) yerleşen adayların online kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlandı.
Sınavsız ikinci üniversite fırsatından yararlanarak AÖF programlarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar için süreç ise devam ediyor. İkinci üniversite kapsamında online ön başvuru ve kayıt işlemleri 19 Ekim 2026 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.