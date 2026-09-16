AÖF KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, kayıt ücreti nasıl ödenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme takvimi belli oldu. Yeni eğitim döneminde ders kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? Kayıt süreci başladı mı? İşte 2026-2027 AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ve merak edilen tüm detaylar...