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        Haberler Bilgi AÖF KAYIT TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılır?

        AÖF KAYIT TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için kayıt yenileme süreci gündemde. Yeni dönem öncesinde öğrenciler, kayıt işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını, ders seçim aşamasını ve ödeme adımlarını araştırıyor. AÖF kayıt yenileme takviminin açıklanmasıyla birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak, hangi adımlar izlenecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yeni eğitim dönemi için kayıt yenileme süreci öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF öğrencileri, dönem başında yapılacak işlemler kapsamında kayıt tarihlerini, ders seçimi aşamasını ve gerekli ödeme adımlarını merak ediyor. Üniversite tarafından açıklanan takvimle birlikte kayıt yenileme sürecine dair detaylar da belli olmaya başladı. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri hangi tarihte yapılacak, süreç nasıl ilerleyecek? İşte yeni dönem kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen bilgiler...

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        AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimine göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak.

        Öğrenciler, ders seçimi ve ödeme süreçlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi tarihine kadar tamamlayabilecek. Güz dönemi dersleri ise kayıt yenileme süreciyle birlikte 5 Ekim 2026’da başlayacak ve 17 Ocak 2027’ye kadar devam edecek.

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        AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi’nin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet bilgileri veya öğrenci şifreleriyle giriş yaparak süreci başlatabilecek.

        Ders seçimi tamamlandıktan sonra sistem tarafından belirlenen kayıt yenileme ücretinin ödenmesiyle birlikte işlem tamamlanmış olacak.

        AÖF ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖF DERS SEÇİMİ İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Öğrenciler, yeni dönemde alacakları dersleri kayıt yenileme süreci içinde Ders Ekle-Sil ekranı üzerinden belirleyecek. Ders seçiminde bir yarıyıl için 45 AKTS sınırı uygulanacak ve öğrenciler en fazla 8 ders tercih edebilecek.

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        #AÖF
        #Anadolu üniversitesi
        #Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme
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