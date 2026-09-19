AÖF KAYIT TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yeni eğitim dönemi için kayıt yenileme süreci öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF öğrencileri, dönem başında yapılacak işlemler kapsamında kayıt tarihlerini, ders seçimi aşamasını ve gerekli ödeme adımlarını merak ediyor. Üniversite tarafından açıklanan takvimle birlikte kayıt yenileme sürecine dair detaylar da belli olmaya başladı. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri hangi tarihte yapılacak, süreç nasıl ilerleyecek? İşte yeni dönem kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen bilgiler...