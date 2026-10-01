AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar, nereden ödenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecek. Peki Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, ücreti ne kadar? İşte 2026-2027 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi işlemlerine ilişkin ayrıntılar...