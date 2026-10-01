AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar, nereden ödenir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için güz dönemi kayıt yenileme süreci yaklaşıyor. 2026-2027 akademik takviminin yayımlanmasıyla birlikte kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belli oldu. Yeni dönemde eğitimlerine devam edecek öğrencilerin, belirlenen süre içerisinde ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, son gün ne zaman? 2026-2027 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, ders seçimi nasıl yapılır? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme takvimi ve işlemlere ilişkin ayrıntılar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecek. Peki Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, ücreti ne kadar? İşte 2026-2027 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi işlemlerine ilişkin ayrıntılar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.
Öğrenciler, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme işlemlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Böylece güz dönemi kayıt yenileme süreci 15 gün sürecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin sisteme giriş yaparak ders seçimi (ekle-sil) işlemlerini tamamlamaları ve kayıt yenileme ücretini ödemeleri gerekiyor. İşlemlerin ardından kayıt durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
AÖF kayıt yenileme ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ve seçtiği derslere göre değişiklik gösterebiliyor. Öğrenciler, ders seçimi işlemlerinin ardından kendileri için hesaplanan ödeme tutarını sistem üzerinden öğrenebilecek.
Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için belirlenen ücretin ilan edilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor.
AÖF 2026-2027 GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026, dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF AKADAMİK TAKVİMİ 2026-2027
Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 05 Ekim 2026 - 17 Ocak 2027 (15 Hafta)
Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 05 Ekim 2026 - 17 Ocak 2027 (15 Hafta)
Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 08 Şubat 2027 - 30 Mayıs 2027 (16 Hafta)
Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 05 Temmuz 2027 - 21 Ağustos 2027 (7 Hafta)