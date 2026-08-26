AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2026 AÖF yaz okulu sınav sonucu nasıl sorgulanır?
AÖF yaz okulu sınavına katılan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen 2026-2027 dönemi yaz okulu sınavı 22 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Mezuniyet hedefleyen veya başarısız olduğu dersleri tamamlamak isteyen öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından sonuç ekranına kilitlendi. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2026 yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler, başarı durumlarını öğrenmek için sonuç duyurusunu bekliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak sonuçların nereden sorgulanacağı araştırılıyor. Peki AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek? İşte sonuç tarihine dair ayrıntılar...
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım sürüyor.
Sonuçların, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 günlük değerlendirme sürecinin ardından açıklanması bekleniyor. Buna göre Eylül ayının ilk haftasında duyurulması öngörülüyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
AÖF sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin ardından ilan edilecek.
Sonuçlar, Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ders notlarını ve başarı durumlarını görüntüleyebilecek.
AÖF YKS KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2026-2027 eğitim dönemi YKS kayıt sürecine ilişkin takvim belli oldu.
YKS ile AÖF programlarına yerleşen adaylar için çevrim içi başvuru ve kayıt işlemleri 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.