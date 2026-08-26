AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2026 AÖF yaz okulu sınav sonucu nasıl sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2026 yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler, başarı durumlarını öğrenmek için sonuç duyurusunu bekliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak sonuçların nereden sorgulanacağı araştırılıyor. Peki AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek? İşte sonuç tarihine dair ayrıntılar...