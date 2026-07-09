AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ: MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? Açık Lise yazılı sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Açık öğretim lisesinde eğitimini sürdüren öğrenciler için yaz dönemi sınav süreci yaklaştı. Mezuniyet hedefleyen, eksik derslerini tamamlamak isteyen ya da dönem başarı durumunu yükseltmeyi planlayan binlerce aday, AÖL 3. dönem sınav takvimini yakından takip ediyor. Sınavlara kısa süre kala gözler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı ekrana çevrildi. Peki, AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, 3. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte Açık Lise sınav sürecine ilişkin merak edilenler...
Açık lise öğrencileri için yaz dönemi sınav takvimi yeniden gündeme geldi. Eğitimlerini Açık Öğretim Lisesi üzerinden sürdüren adaylar, 3. dönem sınavlarına ilişkin tarihleri ve sınav giriş belgesi sürecini araştırmaya başladı. Özellikle mezuniyet planı yapan ve kalan derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler için bu oturumlar büyük önem taşıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte Açık Lise sınav dönemine dair bilinmesi gerekenler...
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARININ OTURUM SAATLERİ
AÖL 3. dönem sınavlarının ilk oturumu 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Aynı gün düzenlenecek ikinci oturum ise saat 14.00’te başlayacak.
Sınav sürecinin üçüncü ve son oturumu 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Adayların, sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları önem taşıyor.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
AÖL 3. dönem sınavlarına katılacak adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili Açık Öğretim sistemi üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktısını alabilecek.