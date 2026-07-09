AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ: MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? Açık Lise yazılı sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Açık lise öğrencileri için yaz dönemi sınav takvimi yeniden gündeme geldi. Eğitimlerini Açık Öğretim Lisesi üzerinden sürdüren adaylar, 3. dönem sınavlarına ilişkin tarihleri ve sınav giriş belgesi sürecini araştırmaya başladı. Özellikle mezuniyet planı yapan ve kalan derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler için bu oturumlar büyük önem taşıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte Açık Lise sınav dönemine dair bilinmesi gerekenler...