AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılının 3. dönem sınav süreci yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte sınavların gerçekleştirileceği tarihler ve giriş belgelerinin erişime açılacağı dönem de netleşti. Adaylar, sınav oturumlarının hangi gün yapılacağını ve bina-salon bilgilerinin yer aldığı belgelerin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman düzenlenecek, sınav giriş belgesi hangi tarihte alınabilecek? İşte sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...
Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler, 3. dönem sınav sürecine ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Sınav merkezi tercihlerini tamamlayan adaylar, giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını ve oturumların hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek istiyor. Elektronik sınavların durumu da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Peki, AÖL yazılı sınav yerleri açıklandı mı, e-Sınav uygulaması başladı mı ve yüz yüze oturumlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimi...
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirilecek.
AÖL SINAVLARI OTURUM SAATLERİ
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının;
1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacaktır.