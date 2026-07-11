AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler, 3. dönem sınav sürecine ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Sınav merkezi tercihlerini tamamlayan adaylar, giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını ve oturumların hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek istiyor. Elektronik sınavların durumu da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Peki, AÖL yazılı sınav yerleri açıklandı mı, e-Sınav uygulaması başladı mı ve yüz yüze oturumlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimi...