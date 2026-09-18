AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav ve kayıt yenileme takvimi 2026
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme başvuruları eylül ayında başladı. Henüz başvuruda bulunmayanlar AÖL kayıt yenileme başvurularının biteceği tarihi araştırıyor. AÖL 1. Dönem yazılı sınavlarının okullarda yüz yüze oturumlar halinde gerçekleştirileceği biliniyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2026 MEB AÖL sınav ve kayıt yenileme takvimi
2026-2027 eğitim öğretim Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları başladı. Kayıt yenileyecek öğrenciler ise belirlenen ücreti yatırdıktan sonra AÖL öğrenci sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman ve başvurular ne zaman bitiyor? İşte AÖL 1.dönem sınav tarihi ve başvuru bilgisi
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 1. Dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda yüz yüze oturumlar halinde gerçekleştirilecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler için sınav oturumları ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde düzenlenecek.
AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme başvuruları 11 Eylül 2026- 12 Ekim 2026 mesai bitimine kadar tamamlayabilecek. Kayıt yenileme ücretleri anlaşmalı devlet bankalarının ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanalları üzerinden 12 Ekim saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerden e-Sınava girecek olanlar giriş belgelerini 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren alabilecek.