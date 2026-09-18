AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav ve kayıt yenileme takvimi 2026

2026-2027 eğitim öğretim Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları başladı. Kayıt yenileyecek öğrenciler ise belirlenen ücreti yatırdıktan sonra AÖL öğrenci sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman ve başvurular ne zaman bitiyor? İşte AÖL 1.dönem sınav tarihi ve başvuru bilgisi