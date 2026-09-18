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        Haberler Bilgi Magazin Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti’nin yeni oyuncusu Asena Keskinci biyografisi

        Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti’nin yeni oyuncusu Asena Keskinci biyografisi

        Show TV ekranlarının sevilen dizisine transfer olan Asena Keskinci hayatı merak ediliyor. Kıvılcım'ın kızı 'Çimen' karakterine hayat veren Asena Keskinci'nin setten ilk kareleri basına yansıdı. Çocukluk döneminde başladığı oyunculuğu sürdüren Keskinci Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezundur. Peki Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin yeni oyuncusu Asena Keskinci biyografisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almaya başlıyor. Oyunculuk kariyerine henüz çocuk yaşlarda başlayan Keskinci, televizyon ekranlarında uzun yıllara yayılan bir kariyer oluşturdu. Kızılcık Şerbeti'ni takip edenler Asena Keskinci'nin hayat hikayesine dair detayları merak ediyor. Peki Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve hangi rollerde yer aldı?

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        ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

        Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 yılında dünyaya geldi.

         

        Asena Keskinci, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'dir. Annesi ise Ayşe Keskinci'dir.

        Eğitim hayatını da İstanbul'da sürdüren oyuncu, lise döneminden itibaren sanat ve oyunculuk alanına yönelik eğitim aldı.

         

        Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesindeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde öğrenim gördü. Böylece çocukluk döneminde başladığı kamera önü deneyimini akademik oyunculuk eğitimiyle sürdürdü.

         

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        Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Diziler:

         

        Yadigar (2004)

         

        Aliye - Zeynep Ebir (2005)

         

        Hırsız Polis - Kiraz (2005-2007)

         

        Parmaklıklar Ardında (2007)

         

        Bez Bebek - Yağmur (2007-2010)

         

        Yol Arkadaşım - Sedef (2008)

         

        Köstebekgiller - Pelin (2010-2014)

         

        Dedemin Dolabı (2012)

         

        Bir Aşk Hikayesi - Ece (2014)

         

        Masumiyet - Hande Hancı (2021)

         

        Adı Sevgi - Gülendam Aydan (2022)

         

        Ah Nerede - Burçak Abalı (2022)

         

        Asena Keskinci'nin Oynadığı Filmler:

         

        Aşk Tesadüfleri Sever - Genç Deniz (2011)

         

        Köstebekgiller: Perili Orman - Pelin (2015)

         

        Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı - Pelin (2016)

         

        Arapsaçı - Damla (2018)

         

        Ahlat Ağacı - Yasemin (2018)

         

        Keman Ağıtları - Sefer (2020)

         

        Eklenti (2021)

         

        Hiç Bir Yere Çıkmayan Yol - Nazlı (2022)

         

        Ay Yüzü Parçalanmış Kalpler - Hediye (2022)

         

        Bağlantı Hatası - Eylül (2025)  

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