Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti’nin yeni oyuncusu Asena Keskinci biyografisi

Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almaya başlıyor. Oyunculuk kariyerine henüz çocuk yaşlarda başlayan Keskinci, televizyon ekranlarında uzun yıllara yayılan bir kariyer oluşturdu. Kızılcık Şerbeti'ni takip edenler Asena Keskinci'nin hayat hikayesine dair detayları merak ediyor. Peki Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve hangi rollerde yer aldı?