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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

        ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

        Temmuz ayında memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca özel sektör çalışanı, yılın ikinci yarısında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek olası açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelecek mi, 2026 asgari ücret yeniden artacak mı? İşte merak edilen son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 16:14 Güncelleme:
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        1

        "Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?" sorusu, Temmuz 2026'nın en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından özel sektör çalışanları da asgari ücrette ara artış beklentisini sürdürüyor. Hükümet kanadından henüz resmi bir açıklama gelmezken, sendikaların asgari ücret tespit sürecine ilişkin değerlendirmeleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Temmuz 2026'da asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ihtimali bulunuyor mu? İşte konuya ilişkin son durum.

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

        Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil.

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        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

        Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        4

        Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        5

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

        Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

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