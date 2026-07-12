ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

"Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?" sorusu, Temmuz 2026'nın en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından özel sektör çalışanları da asgari ücrette ara artış beklentisini sürdürüyor. Hükümet kanadından henüz resmi bir açıklama gelmezken, sendikaların asgari ücret tespit sürecine ilişkin değerlendirmeleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Temmuz 2026'da asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ihtimali bulunuyor mu? İşte konuya ilişkin son durum.