ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM OLACAK MI?

2026 yılı içerisinde asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da dönem dönem gündeme gelmişti. Ancak mevcut durumda 2026 yılı için geçerli olan net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücret uygulanmaya devam ediyor. Yeni zam gündeminin ise esas olarak 2027 yılı için yapılacak yıllık ücret belirleme sürecinde şekillenmesi bekleniyor.