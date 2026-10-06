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        Haberler Bilgi Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte zam senaryoları

        Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte zam senaryoları

        Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için yapılacak zam oranına çevrildi. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zammına ilişkin hesaplamalar da yeniden gündeme geldi. Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, 2027 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21 olarak açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yıl sonunda yapacağı görüşmeler, milyonlarca çalışanın yeni maaşını belirleyecek. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak, 2027 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2027 Ocak asgari ücrette zam senaryoları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        1

        2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken gözler yıl sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. OVP'de açıklanan enflasyon tahminleri ile Eylül ayı enflasyon verileri zam hesabında öne çıkan göstergeler arasında bulunuyor. Komisyon görüşmeleri başlamadan önce yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 gibi farklı oranlar üzerinden asgari ücret hesaplamaları yapılıyor. Peki 2027 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte yeni asgari ücret için öne çıkan zam senaryoları...

        2

        2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden farklı zam oranlarıyla yapılan hesaplamalar şöyle:

        Yüzde 20 zam: 33 bin 690 lira 60 kuruş

        Yüzde 25 zam: 35 bin 94 lira 38 kuruş

        Yüzde 28,4 zam: 36 bin 48 lira 94 kuruş

        Yüzde 30 zam: 36 bin 498 lira 15 kuruş

        Yüzde 35 zam: 37 bin 901 lira 93 kuruş

        Yüzde 40 zam: 39 bin 305 lira 70 kuruş

        Bu rakamların resmi asgari ücret tahmini olmadığı, yalnızca mevcut net ücret üzerinden matematiksel olarak hesaplanan senaryolar olduğu belirtiliyor.

        3

        2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2027 yılında uygulanacak asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yıl sonunda yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor. Komisyonun resmi toplantı takvimi henüz açıklanmış değil. Geçen yıl 2026 asgari ücretinin belirlenmesi için komisyon görüşmeleri 12 Aralık 2025'te başlamış ve yeni rakam 23 Aralık 2025'te açıklanmıştı. Yeni ücretin de görüşmelerin tamamlanmasının ardından Aralık ayının son bölümünde açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor.

        4

        OVP'DE 2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ RAKAMLAR ÖNE ÇIKIYOR?

        2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Programda 2027 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 21 olarak belirlendi. Bu oranların asgari ücret artışına doğrudan uygulanacağı anlamına gelmese de yeni ücret hesaplamalarında önemli göstergeler arasında yer alıyor.

        5

        ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM OLACAK MI?

        2026 yılı içerisinde asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da dönem dönem gündeme gelmişti. Ancak mevcut durumda 2026 yılı için geçerli olan net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücret uygulanmaya devam ediyor. Yeni zam gündeminin ise esas olarak 2027 yılı için yapılacak yıllık ücret belirleme sürecinde şekillenmesi bekleniyor.

        6

        2027 ASGARİ ÜCRETTE GÖZLER ARALIK AYINDA

        Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücretinin kesin rakamı henüz belli değil. Eylül enflasyonunun ardından hesaplamalar yeniden gündeme gelirken OVP'deki yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu tahmini ve yüzde 21'lik 2027 enflasyon hedefi takip edilecek. Bunun yanında işçi ve işveren tarafının talepleri ile ekonomik göstergeler de komisyon görüşmelerinde değerlendirilecek. Kesin zam oranı ve yeni net asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

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        #asgari ücret zammı
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