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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? 2026 Asgari ücret ara zam son durum ne? Temmuz asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? 2026 Asgari ücret ara zam son durum ne?

        Temmuz ayına sayılı günler kala gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca çalışan, yılın ikinci yarısında maaşlara ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, açıklanacak haziran enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı netleşmeye hazırlanırken, asgari ücrette ara zam ihtimali de gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki, asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? 2026 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret ara zam son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Asgari ücretlilerin gözü Temmuz ayında alınacak kararlara çevrildi. Yıl başında yapılan ücret artışının ardından yeni bir düzenleme beklentisi oluşurken, hükümetten gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının büyük ölçüde netleşmesiyle birlikte asgari ücret için ara zam araştırmaları yeniden hız kazandı. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

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        ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

        Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrette ikinci zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Ancak hükümet kanadından gelen son açıklamalar, şu an için ara zam konusunda resmi bir çalışma bulunmadığını ortaya koydu.

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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zamla ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, "Hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı. Açıklama, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ara zam tartışmalarında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

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        HÜKÜMETTEN ARA ZAM AÇIKLAMASI

        Ekonomi yönetimi yıl başında belirlenen ücret politikasının devam ettiğini vurgularken, şu aşamada temmuz ayında yeni bir düzenleme planlanmadığı mesajını verdi. Buna rağmen enflasyondaki gelişmeler ve ekonomik göstergeler nedeniyle kamuoyunda beklentiler sürüyor.

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        Uzmanlar, ekonomik koşullarda olağanüstü bir değişiklik yaşanması halinde yeni değerlendirmelerin yapılabileceğini ancak şu an itibarıyla resmi bir hazırlık açıklanmadığını belirtiyor.

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        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        2026 yılı için belirlenen asgari ücret;

        Net 28 bin 75 lira 50 kuruş.

        Brüt 33 bin 30 lira.

        olarak uygulanıyor. Belirlenen ücretin 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olması öngörülüyor.

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