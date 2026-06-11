CHP'li Berhan Şimşek yaptığı açıklamada, "Devam eden bir süreç var. Tedbirden dolayı değil, Yargıtay'dan dolayı dava sonuçlanmadığı için mahalle, belde, ilçe, il, kurulay yapamayız. Olağanüstü bir süreç olduğu için PM'de 5 kişi dahi kalsa devam eder. Buna yanlış bakıyorlar. Diğer yandan MYK'nın almı... Daha Fazla Göster

CHP'li Berhan Şimşek yaptığı açıklamada, "Devam eden bir süreç var. Tedbirden dolayı değil, Yargıtay'dan dolayı dava sonuçlanmadığı için mahalle, belde, ilçe, il, kurulay yapamayız. Olağanüstü bir süreç olduğu için PM'de 5 kişi dahi kalsa devam eder. Buna yanlış bakıyorlar. Diğer yandan MYK'nın almış olduğu kararlar var" dedi. Daha Az Göster