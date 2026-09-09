Aşk ve Taht dizisi konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Taht oyuncuları kimler, konusu ne ve nerede çekiliyor?

AŞK VE TAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın hayatını ve zindandan tahta uzanan mücadelesini merkezine alıyor. Sekiz yıl boyunca zindanda kalan Alaeddin, özgürlüğüne kavuşmasının ardından Selçuklu tahtına geçiyor. Ancak onun için asıl mücadele tahta çıktıktan sonra başlıyor.

Dizinin hikayesinde Alaeddin'in hayatı, Alanya Prensesi Destina ile kesişiyor. Geçmişte birbirlerinin kim olduğunu bilmeden karşılaşan ikilinin hikayesi, Alaeddin'in sultan olmasıyla farklı bir noktaya taşınıyor. Destina, Selçuklulara karşı duyduğu öfke ile kalbindeki aşk arasında kalırken Alaeddin de hem tahtını korumaya hem de geçmişinden gelen izlerin peşinden gitmeye çalışıyor.