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        Haberler Bilgi Aşk ve Taht dizisi konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Taht oyuncuları kimler, konusu ne ve nerede çekiliyor?

        Aşk ve Taht dizisi konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Taht oyuncuları kimler, konusu ne ve nerede çekiliyor?

        ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, 9 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu konu alan dizide aşk, taht mücadelesi, ihanet ve saray entrikaları bir arada işleniyor. Başrollerde Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas yer alıyor. İşte, Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosu ve konusu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        Aşk ve Taht dizisi, ATV'nin yeni yayın dönemindeki iddialı yapımları arasında yerini aldı. Bozdağ Film imzalı dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemlerinden birini ekranlara taşırken Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan hikayesine odaklanıyor. Alaeddin ile Alanya Prensesi Destina'nın yollarının kesişmesiyle başlayan hikayede hanedan içindeki taht mücadelesi ve sarayda kurulan siyasi ittifaklar da önemli yer tutuyor. Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte, Aşk ve Taht oyuncuları, konusu ve çekim mekanı hakkında merak edilenler...

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        AŞK VE TAHT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

        Aşk ve Taht'ın ilk bölümü 9 Eylül 2026 Çarşamba saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak. Dizi, Bozdağ Film imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay bulunurken senaryoyu Serdar Özönalan kaleme alıyor.

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        AŞK VE TAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın hayatını ve zindandan tahta uzanan mücadelesini merkezine alıyor. Sekiz yıl boyunca zindanda kalan Alaeddin, özgürlüğüne kavuşmasının ardından Selçuklu tahtına geçiyor. Ancak onun için asıl mücadele tahta çıktıktan sonra başlıyor.

        Dizinin hikayesinde Alaeddin'in hayatı, Alanya Prensesi Destina ile kesişiyor. Geçmişte birbirlerinin kim olduğunu bilmeden karşılaşan ikilinin hikayesi, Alaeddin'in sultan olmasıyla farklı bir noktaya taşınıyor. Destina, Selçuklulara karşı duyduğu öfke ile kalbindeki aşk arasında kalırken Alaeddin de hem tahtını korumaya hem de geçmişinden gelen izlerin peşinden gitmeye çalışıyor.

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        AŞK VE TAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aşk ve Taht'ın başrollerini Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Emrah Altıntoprak ve Murat Serezli gibi isimler de bulunuyor.

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        Aşk ve Taht oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

        Akın Akınözü — Sultan Alaeddin Keykubat

        Merjem Šiljak — Destina

        Simay Barlas — Melike Hüma

        Ayça Bingöl — Ümmühan Hatun

        Cem Bender — Ayaba

        Halil İbrahim Ceyhan — Andreas

        Ferit Kaya — Celaleddin

        Ceren Benderlioğlu — Nurcihan

        Emrah Altıntoprak — Kutluboğa

        Murat Serezli — Kir Vard

        Özgür Emre Yıldırım — Cavlak

        Oğulcan Arman Uslu — Ayas

        İdil Yener — Hünkar Hatun

        Selin Genç — Dilruba

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        Ece Yüksel — Rita

        Bülent Gültekin — Mübariz

        Halil İbrahim Temizoğlu — Yalboğan

        Mücahid Temizel — Sökmen

        Merve Polat — Mihrişah

        Hakan Eke — Şirin Ağa

        Ahmet Kayakesen — Thora

        Göksel Kayahan — Arakel

        Timur Ölkebaş — Emir Bahaddin

        Özer Arslan — Zeyneddin

        Erman Saban — Ertokuş

        Ozan Ayhan — Komnenos

        Alican Albayrak — Kreon

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        AŞK VE TAHT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Aşk ve Taht dizisinin çekimleri, tarihi atmosferi yansıtmak amacıyla özel olarak hazırlanan plato alanlarında ve farklı tarihi mekanlarda gerçekleştiriliyor. Bozdağ Film imzalı yapımda Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan saray, kale ve şehir görüntüleri için kapsamlı dekorlar kullanılıyor.

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        AŞK VE TAHT'TA ALAEDDİN VE DESTİNA'NIN HİKAYESİ

        Dizinin merkezindeki Alaeddin ve Destina'nın hikayesi, iki farklı dünyanın karşı karşıya gelmesiyle şekilleniyor. Alaeddin, sekiz yıllık zindan hayatının ardından Selçuklu tahtına çıkarken Destina, Kalonoros'un yani Alanya'nın hakimi Kir Vard'ın kızı ve varisi olarak hikayede yer alıyor.

        Alaeddin'in geçmişinde önemli bir yere sahip olan Destina, yeni sultanın kim olduğunu öğrendiğinde büyük bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. Alaeddin ise yıllardır zindanda hatırladığı yeşil gözlerin sahibini arıyor. Ancak sarayda başlayan taht mücadelesi, iki karakterin aşkını da büyük bir sınavın içine çekiyor.

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        AŞK VE TAHT'TA TAHT MÜCADELESİ

        Alaeddin'in tahta çıkmasıyla birlikte hanedan içindeki mücadele de yeniden hareketleniyor. Alaeddin'in üvey kardeşi Celaleddin, sultanlığın kendi hakkı olduğunu düşünerek taht için harekete geçiyor. Sarayda "Abla Hatun" olarak bilinen Nurcihan ise kardeşi Celaleddin'in önünü açmak için gizli ittifaklar kuruyor.

        Alaeddin'in annesi Ümmühan Hatun da devletin geleceğini kendi öncelikleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor. Emir Ayaba'nın saray ve devlet içindeki etkisi ise Alaeddin'in karşısındaki tehditleri daha da büyütüyor.

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        #aşk ve taht
        #dizi
        #atv
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