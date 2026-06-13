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        Haberler Bilgi Spor Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç takvimi

        Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç takvimi

        A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra yeniden FIFA Dünya Kupası heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, D Grubu'na galibiyetle başlamayı hedefliyor. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin grupta ABD ve Paraguay ile oynayacağı maç tarihleri de netleşti. Peki, Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası maç takvimi ile Avustralya-Türkiye maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için geri sayım sürüyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekip, grup aşamasındaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren milliler, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala gözler Avustralya-Türkiye maçına çevrildi. Peki, Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saati ile sabah 07.00'de oynanacak. Türkiye, grup aşamasındaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak.

        3

        AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından yayınlanacak. Avustralya-Türkiye mücadelesinin de TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

        A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye'nin gruptaki rakipleri Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD olacak. Yeni formatta grup liderleri ve ikincileri doğrudan üst tura yükselirken, en başarılı üçüncü takımlar da eleme aşamasına katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle gruptaki her karşılaşma kritik önem taşıyor.

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        TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

        14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00)

        20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00)

        26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00)

        Ay-Yıldızlılar, grup aşamasını ev sahibi ABD karşısında tamamlayacak.

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        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

        Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

        Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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