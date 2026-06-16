2026 AYT oturumu için geri sayım sürerken, adayların sınav öncesi en çok araştırdığı konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM tarafından erişime açılan belgelerle birlikte adayların sınava katılacağı okul, salon ve sıra bilgileri de netlik kazandı. Alan Yeterlilik Testleri’ne girecek öğrencilerin, sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Peki, AYT sınav yeri nasıl öğrenilir, 2026 AYT giriş belgesi nereden alınır? İşte ÖSYM AİS üzerinden sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde...