AYT sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? ÖSYM AİS 2026 AYT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Üniversite sınavının ikinci oturumu olan AYT için heyecan giderek artıyor. Alan Yeterlilik Testleri'ne girecek adaylar, sınav günü yaklaşırken hem sınav yerlerini hem de giriş belgelerine ilişkin detayları araştırıyor. ÖSYM'nin erişime açtığı sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların hangi okul, salon ve sırada sınava katılacağı belli oldu. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için AYT giriş belgesinin adayların yanında bulunması gerekiyor. Peki, 2026 AYT sınav yeri nereden öğrenilir, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM AİS AYT sorgulama ekranına dair detaylar...
2026 AYT oturumu için geri sayım sürerken, adayların sınav öncesi en çok araştırdığı konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM tarafından erişime açılan belgelerle birlikte adayların sınava katılacağı okul, salon ve sıra bilgileri de netlik kazandı. Alan Yeterlilik Testleri’ne girecek öğrencilerin, sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Peki, AYT sınav yeri nasıl öğrenilir, 2026 AYT giriş belgesi nereden alınır? İşte ÖSYM AİS üzerinden sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde...
AYT 2026 NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.
AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek AYT oturumunun sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.
AYT SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, AYT sınavına girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebilecek.
Adayların, sınav giriş belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.