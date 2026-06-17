Bar çalışanı kadını götürmek isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!

Adana'ya tatile gelen ve eğlenmek amacıyla gittiği barın çıkışında yanında götürmek istediği kadının talebini reddetmesi üzerine kadın ile başka bir çalışanı silahla vurup yaralayan 29 yaşındaki uzman çavuş Mehmet C., kaçarken trafik polisi tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Ço... Daha Fazla Göster Adana'ya tatile gelen ve eğlenmek amacıyla gittiği barın çıkışında yanında götürmek istediği kadının talebini reddetmesi üzerine kadın ile başka bir çalışanı silahla vurup yaralayan 29 yaşındaki uzman çavuş Mehmet C., kaçarken trafik polisi tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi (İHA) Daha Az Göster