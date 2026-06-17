BABALAR GÜNÜ 2026 | Babalar Günü hangi gün kutlanacak? Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor?
2026 Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiği ve Haziran ayının kaçında kutlanacağı merak konusu olurken, milyonlarca kişi şimdiden "en anlamlı Babalar Günü mesajları" için araştırmalara başladı. Sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için özel günün tarihi ve mesaj önerileri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Babalar Günü hangi gün kutlanacak? Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Babalar Günü’nün hangi tarihe denk geldiği ve Haziran ayının kaçında kutlanacağı vatandaşlar tarafından araştırılırken, birçok kişi şimdiden “en güzel Babalar Günü mesajları” için arama yapmaya başladı. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için özel günün tarihi ve mesaj seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Babalar Günü bu yıl hangi gün kutlanacak? Haziran ayının kaçıncı gününe denk geliyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN KUTLANACAK?
2026 Babalar Günü, 15 Haziran 2026 Pazar gününe denk geliyor. Türkiye’de ve dünya genelinde milyonlarca kişi bu özel günü babalarına hediyeler alarak, anlamlı mesajlar paylaşarak ve sürprizler hazırlayarak kutlayacak.
2026 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Duygusal Babalar Günü mesajları:
- Varlığın bana her zaman güç verdi, iyi ki benim babamsın.
- Hayat yolculuğumda en güvenli liman hep sen oldun.
- Sevgin ve emeğinle bugünlere geldim, hakkını ödeyemem.
- Gölgen yeter baba, sen yanımdayken her şey daha kolay.
Anlamlı Babalar Günü mesajları:
- Bir evladın en büyük serveti, senin gibi bir babaya sahip olmaktır.
- Bize öğrettiğin değerlerle her zaman gurur duyacağız.
- Hayatın en doğru rehberi sensin, Babalar Günün kutlu olsun.
- Senin sevgin, hayatımın en sağlam temeli oldu.