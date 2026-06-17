Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? Babalar Günü hangi gün kutlanacak? Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor? 2026 Babalar Günü resimli mesajları

        BABALAR GÜNÜ 2026 | Babalar Günü hangi gün kutlanacak? Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor?

        2026 Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiği ve Haziran ayının kaçında kutlanacağı merak konusu olurken, milyonlarca kişi şimdiden "en anlamlı Babalar Günü mesajları" için araştırmalara başladı. Sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için özel günün tarihi ve mesaj önerileri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Babalar Günü hangi gün kutlanacak? Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 Babalar Günü’nün hangi tarihe denk geldiği ve Haziran ayının kaçında kutlanacağı vatandaşlar tarafından araştırılırken, birçok kişi şimdiden “en güzel Babalar Günü mesajları” için arama yapmaya başladı. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için özel günün tarihi ve mesaj seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Babalar Günü bu yıl hangi gün kutlanacak? Haziran ayının kaçıncı gününe denk geliyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

        2

        2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN KUTLANACAK?

        2026 Babalar Günü, 15 Haziran 2026 Pazar gününe denk geliyor. Türkiye’de ve dünya genelinde milyonlarca kişi bu özel günü babalarına hediyeler alarak, anlamlı mesajlar paylaşarak ve sürprizler hazırlayarak kutlayacak.

        3

        2026 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

        Duygusal Babalar Günü mesajları:

        - Varlığın bana her zaman güç verdi, iyi ki benim babamsın.

        - Hayat yolculuğumda en güvenli liman hep sen oldun.

        - Sevgin ve emeğinle bugünlere geldim, hakkını ödeyemem.

        - Gölgen yeter baba, sen yanımdayken her şey daha kolay.

        Anlamlı Babalar Günü mesajları:

        - Bir evladın en büyük serveti, senin gibi bir babaya sahip olmaktır.

        - Bize öğrettiğin değerlerle her zaman gurur duyacağız.

        - Hayatın en doğru rehberi sensin, Babalar Günün kutlu olsun.

        - Senin sevgin, hayatımın en sağlam temeli oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bar çalışanı kadını götürmek isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!

        Adana'ya tatile gelen ve eğlenmek amacıyla gittiği barın çıkışında yanında götürmek istediği kadının talebini reddetmesi üzerine kadın ile başka bir çalışanı silahla vurup yaralayan 29 yaşındaki uzman çavuş Mehmet C., kaçarken trafik polisi tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Ço...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bu bir mutabakat zaptı ancak çok güçlü bir belge"
        "Bu bir mutabakat zaptı ancak çok güçlü bir belge"
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor