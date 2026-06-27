BEDAŞ elektrik kesinti programını duyurdu 27 Haziran Cumartesi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 27 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesinti programını duyurdu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde belirli saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışmalar kapsamında elektriklerin kesileceği bölgeler ve kesintilerin sona ereceği saatler kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. BEDAŞ, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere kademeli olarak yeniden enerji verileceğini bildirdi. Peki, 27 Haziran 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta kesilecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte BEDAŞ'ın yayımladığı güncel 27 Haziran elektrik kesinti programı...
BEDAŞ tarafından açıklanan planlı elektrik kesinti listesi vatandaşların erişimine açıldı. Bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından belirtilen saatlerde sona ermesi bekleniyor. Peki, BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak ve elektrikler saat kaçta gelecek? İşte 27 Haziran 2026 BEDAŞ elektrik kesinti programının ayrıntıları...
27 HAZİRAN 2026 BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
BEDAŞ'ın yayımladığı plana göre, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle, sokak ve saat bilgileri BEDAŞ'ın güncel arıza ve planlı kesinti sorgulama ekranında yer alıyor.
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA KESİLECEK?
Elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri, yapılacak çalışmanın kapsamına göre bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.
Vatandaşlar adres bilgilerini girerek kendi bölgelerindeki planlı kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini öğrenebiliyor.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ, planlı bakım ve yatırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin belirtilen saatlerde kademeli olarak yeniden verileceğini belirtti.
Çalışmaların erken tamamlanması durumunda bazı bölgelere planlanan saatten önce enerji verilmesi de mümkün olabiliyor.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Planlı elektrik kesintisinden etkilenip etkilenmediğinizi BEDAŞ'ın resmi planlı kesinti sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.
İlçe, mahalle ve adres bilgileri girilerek kesintinin nedeni, başlangıç ve bitiş saatleri ile çalışma detayları görüntülenebiliyor.