BEDAŞ tarafından açıklanan planlı elektrik kesinti listesi vatandaşların erişimine açıldı. Bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından belirtilen saatlerde sona ermesi bekleniyor. Peki, BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak ve elektrikler saat kaçta gelecek? İşte 27 Haziran 2026 BEDAŞ elektrik kesinti programının ayrıntıları...