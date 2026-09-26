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        Haberler Bilgi BEKLENEN FRAGMAN GELDİ! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon yayın tarihi ile 32. bölüm hangi gün yayınlanacak?

        BEKLENEN FRAGMAN GELDİ! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon yayın tarihi ile 32. bölüm hangi gün yayınlanacak?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi, dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda ''Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aranırken, başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı yapımın ikinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Böylece Taşacak Bu Deniz 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan dizi, ekim ayında yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Peki, Taşacak Bu Deniz 32. bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        TRT 1’in OGM Pictures imzalı dizisi Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, şimdi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlere başlayan yapımın merakla beklenen 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Böylece yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu dizinin ekranlara dönüş tarihi belli oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon yayın tarihi ile 32. bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte yanıtı!

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        TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

        Taşacak Bu Deniz dizisinin merakla beklenen 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. TRT 1'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan yeni sezon tanıtımı; Adil, Esme ve Eleni'nin hikayesinde yaşanacak gelişmelere ilişkin ilk ipuçlarını verdi.

        Dizinin yeni sezon fragmanına TRT 1'in resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

        TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi belli oldu.

        Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği OGM Pictures imzalı Taşacak Bu Deniz dizisi, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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        TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        5 Haziran 2026'da yayınlanan 31. bölümde, Esme, Adil ve Eleni'nin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesi hikayenin merkezinde yer aldı.

        Koçari Konağı'ndaki kına gecesinde yıllardır saklanan gerçekler ortaya çıkarken Furtuna ailesi beklenmedik bir hesaplaşmayla karşı karşıya kaldı.

        Yıllar sonra kavuşan Esme ve Adil ise düğün günü yaklaşırken mutluluklarının önünde yeni engeller buldu.

        Sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından hikayenin nasıl devam edeceği, ikinci sezonun merak edilen konuları arasında yer alıyor.

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        KADROYA İKİ YENİ İSİM KATILDI

        Yeni sezon fragmanıyla birlikte Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuna dahil olan yeni karakterler de ilk kez görüldü.

        Ayla Baki’nin hayat verdiği Emriye Hala, Adil’in Esme ile evliliğine karşı çıkarak aile içindeki dengeleri altüst etmeye geliyor.

        Ali Önsöz’ün canlandırdığı avukat Cengiz Volkov ise zekasıyla Esme ve Adil’in karşısında yepyeni bir cephe açacak.

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