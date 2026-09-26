BEKLENEN FRAGMAN GELDİ! Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon yayın tarihi ile 32. bölüm hangi gün yayınlanacak?

TRT 1’in OGM Pictures imzalı dizisi Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, şimdi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlere başlayan yapımın merakla beklenen 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Böylece yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu dizinin ekranlara dönüş tarihi belli oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon yayın tarihi ile 32. bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte yanıtı!