Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son dönemde motorine gelen zamların ardından bu kez araç sahiplerini sevindiren haber benzinden geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren indirim uygulanırken, sürücüler "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin ve LPG fiyatları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 19 Haziran 2026 Cuma güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...