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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA || 19 Haziran Cuma 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul Motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar?

        BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA || 19 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul motorin, LPG, benzin fiyatı

        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatına indirim geldi. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan fiyat değişikliğiyle birlikte gözler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Peki, 19 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son dönemde motorine gelen zamların ardından bu kez araç sahiplerini sevindiren haber benzinden geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren indirim uygulanırken, sürücüler "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin ve LPG fiyatları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 19 Haziran 2026 Cuma güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...

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        19 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

        Küresel piyasalarda Brent petrolün son günlerde gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren ortalama 99 kuruşluk indirim uygulanırken, İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 62,19 liraya, Ankara'da 63,14 liraya, İzmir'de ise 63,42 liraya geriledi

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Brent petrol fiyatlarının son günlerde yaşadığı düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 99 kuruşluk indirim uygulanırken, sürücüler yeni güne daha düşük fiyatlarla başladı.

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        İNDİRİM SONRASI 19 HAZİRAN İSTANBUL BENZİN FİYATLARI

        İndirim sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,19 lira, Anadolu Yakası'nda ise 62,03 lira oldu.

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        İL İL İNDİRİMLİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzinde yapılan indirimin ardından ortalama litre fiyatları şu seviyelere geriledi:

        İstanbul Avrupa Yakası: 62,19 TL

        İstanbul Anadolu Yakası: 62,03 TL

        Ankara: 63,14 TL

        İzmir: 63,42 TL

        Bursa: 63,22 TL

        Antalya: 64,36 TL

        Adana: 63,98 TL

        Gaziantep: 64,09 TL

        Trabzon: 63,88 TL

        Diyarbakır: 64,62 TL

        Samsun: 63,73 TL

        Kocaeli: 62,59 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

        Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş, benzinde yaklaşık 99 kuruşluk indirimin önünü açtı.

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        Sektör kaynakları, petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

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