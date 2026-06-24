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        Haberler Bilgi Gündem BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ SON DAKİKA: Akaryakıta indirim mi geliyor? 27 Haziran akaryakıt fiyatları

        BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ SON DAKİKA: Akaryakıta indirim mi geliyor? 27 Haziran akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansırken vatandaşlar güncel pompa fiyatlarını araştırıyor. Peki, 27 Haziran bugün benzin, motorin ve LPG kaç TL'den satılıyor? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        Benzin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde yaşanan son değişiklikler sürücüler tarafından yakından izleniyor. Araç sahipleri, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorine zam ya da indirim var mı?" sorularına yanıt ararken güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oluyor. İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ile güncel pompa satış rakamları...

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        AKARYAKITA İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

        Benzinin litre fiyatına 19 Haziran Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 lira indirim gelmişti. 23 Haziran itibarıyla akaryakıt grubuna herhangi bir indirim veya zam bekleniyor.

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        GÜNCEL AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI 24 HAZİRAN

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

        Benzinin litresi: 62.03 TL

        Motorinin litresi: 64.26 TL

        LPG: 31.39 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

        Benzinin litresi: 62.19 TL

        Motorinin litresi: 64.42 TL

        LPG: 31.99 TL

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        ANKARA:

        Benzinin litresi: 63.14 TL

        Motorinin litresi: 65.52 TL

        LPG: 31.97 TL

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        İZMİR:

        Benzinin litresi: 63.42 TL

        Motorinin litresi: 65.79 TL

        LPG: 31.79 TL

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