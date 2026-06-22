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        Haberler Bilgi Ekonomi Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ne zaman? Beta Enerji kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

        Beta Enerji ve Teknoloji halka arz oluyor! Beta Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Beta Enerji ve Teknoloji'nin halka arz sürecine ilişkin yatırımcıların yakından takip ettiği yeni bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, izahnamede yer alan bazı bilgilerin güncellenmesi nedeniyle talep toplama takviminde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Daha önce 17-18-19 Haziran olarak açıklanan talep toplama tarihleri revize edilirken, yatırımcılar Beta Enerji ve Teknoloji'nin ne zaman halka arz edileceğini araştırmaya başladı. Toplam 52 milyon 500 bin adet payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 2,43 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Peki Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ne zaman? Beta Enerji kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Beta Enerji ve Teknoloji talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        1

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz hazırlıklarını sürdüren Beta Enerji ve Teknoloji, talep toplama sürecinde tarih değişikliğine gittiğini açıkladı. KAP'ta yayımlanan duyuruya göre, yurt dışı satış faaliyetleri kapsamında yer alan bir distribütörlük sözleşmesine ilişkin gelişmeler nedeniyle izahnamedeki bazı bilgiler güncellendi. Enerji ve transformatör sektöründe faaliyet gösteren şirketin payları Borsa İstanbul'da "BETAE" işlem koduyla işlem görecek. Peki Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ne zaman? Beta Enerji kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Beta Enerji halka arz tarihi ve hisse fiyatına ilişkin tüm merak edilenler...

        2

        BETA ENERJİ HALKA ARZI ERTELENDİ Mİ?

        Evet. Beta Enerji'nin halka arz sürecinde teknik bir güncelleme nedeniyle talep toplama takvimi değiştirildi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yurt dışı satışların gerçekleştirildiği BETA Elektrotechnik GmbH ile olan distribütörlük sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle izahname ve satış duyurusunda güncelleme yapıldığı belirtildi.

        Bu nedenle daha önce açıklanan takvim revize edilirken halka arz süreci tamamen iptal edilmedi, yalnızca talep toplama tarihleri güncellendi.

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        BETA ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

        Beta Enerji ve Teknoloji halka arzı 23 -24 - 25 Haziran tarihlerinde talep toplayacak.

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        BETA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Şirket payları halka arzda 40 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Beta Enerji'nin Borsa İstanbul'da işlem görecek hisse fiyatı da halka arz sürecinde bu rakam üzerinden belirlendi.

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        BETA ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

        Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

        150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL).

        250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL).

        350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL).

        500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL).

        700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL).

        1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL).

        1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).

        2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).

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        BETA ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        7

        BETA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Beta Enerji'nin katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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