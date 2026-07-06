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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 7-8-10 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Salı, Çarşamba, Cuma BİM markete hangi ürünler indirimde? Bu hafta BİM'e Su Sebili, Akülü Araba, TV geliyor!

        BİM 7-8-10 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Salı, Çarşamba, Cuma BİM markete hangi ürünler indirimde? Bu hafta BİM'e Su Sebili, Akülü Araba, TV geliyor!

        BİM'in Temmuz ayının ikinci haftasına özel 7, 8 ve 10 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftada market raflarında protein destekli sporcu gıdalarından temel mutfak ürünlerine, ev yaşamını yenileyecek mobilyalardan akülü çocuk araçlarına kadar farklı kategorilerde pek çok ürün satışa sunulacak. 7 Temmuz Salı günü Haftanın Önerileri ile başlayacak kampanya dönemi, 8 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Cuma günü teknoloji, mobilya ve çocuk ürünleriyle devam edecek. İşte BİM 7-8-10 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 12:16:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM’in Temmuz ayına özel yeni aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin gündeminde yerini aldı. 7 Temmuz Salı günü “Haftanın Önerileri” kampanyasıyla başlayacak indirim dönemi, 8 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Cuma günü raflara gelecek teknoloji, mobilya, çocuk ürünleri ve ev yaşam kategorileri alışverişseverlerle buluşacak. BİM 7 Temmuz 2026 kataloğunda sporcu gıdalarından temel mutfak ürünlerine, kahvaltılık çeşitlerinden makarna ve peynir ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte BİM 7-8-10 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar...

        2

        BİM 7 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Proteinocean Şeftali Aromalı Kolajen 250 gr 399 TL

        Proteinocean Çikolata Aromalı Protein Tozu 400 gr 799 TL

        Proteinocean Limon Cheesecake Aromalı Pirinç Kreması 1500 gr 369 TL

        Proteinocean Ahududu Aromalı BCAA+/Glutamine 180 gr 299 TL

        Proteinocean Yeşil Elma Aromalı Pre-Workout/Kreatin 250 gr 299 TL

        Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 700 gr 228 TL

        Albeni Kurabiyem Ekstra Sütlü Çikolatalı Karamel Dolgulu Bisküvi 185 gr 88 TL

        Piknik Paketi (Master Potato Original Cips 160 gr + Master Pops Peynir Çeşnili Mısır Çerezi 90 gr) 250 TL

        3

        Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL

        Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 399 TL

        İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 339 TL

        Sümeli Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 gr 229 TL

        Cheese Time Rendelenmiş İtalyan Makarna Peyniri 150 gr 89,50 TL

        Pınar Labne 3x180 gr 189 TL

        Peysan Tam Yağlı Klasik Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 229 TL

        Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 139 TL

        4

        Emek Ayçiçek Yağı 5 Litre 425 TL

        Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 339 TL

        Kristal Riviera Zeytinyağı 2 Litre 475 TL

        Namlı Siyah Zeytin 2 kg 215 TL

        Nora Tam Buğday Un 2 kg 67,50 TL

        Makaroma Makarna Çeşitleri 500 gr 29,75 TL

        Yayla Mısır & Pirinç Makarna Çeşitleri 45 TL

        Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg 49,75 TL

        Tamek Domates Salçası 1500 gr 129 TL

        Ankara Beyaz Sirke 5 Litre 75 TL

        5

        BİM 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Nilco Flex 70/80 Akülü Zemin Temizleme Makinesi: 159.000 TL

        Nilco Flex 50/55 BT Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi: 125.000 TL

        Flex 35/10 Akülü Arkadan İtmeli Zemin Temizleme Makinesi: 59.900 TL

        TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV (75V6D): 47.900 TL

        Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili (Su Sebili / Çaycı / Kettle): 7.900 TL

        Peras Kahve Köşesi: 3.550 TL

        Polen 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap: 2.950 TL

        Viola 2 Kapaklı Çok Amaçlı Kahve Köşesi: 2.550 TL

        Silva Tek Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.550 TL

        Noya 2 Kapaklı Gardırop: 3.250 TL

        2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 1.750 TL

        Mercedes-Benz Akülü Mercedes AMG DK-G63: 39.500 TL

        Can-am Akülü Maverick UTV DK-CA003: 21.500 TL

        Piccolo Mondi Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba: 7.900 TL

        6

        BİM 10 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL

        Glass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TL

        Glass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TL

        Glass in Love Cam Kupa 35 TL

        LAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TL

        LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TL

        LAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

        LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL

        Eva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TL

        Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

        Rakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TL

        7

        Erkek Deniz Şortu 219 TL

        Riders Lee Erkek Tshirt 329 TL

        Ev Elbisesi Kadın 239 TL

        Hambez Şort Kadın 269 TL

        Şort Erkek (Keten görünümlü) 179 TL

        Hasır Siperlik Şapka Kadın 99 TL

        Gabardin Şort Erkek 389 TL

        Hambez Kapri Kadın (Büyük Beden) 329 TL

        Hambez Şort Erkek (Büyük Beden) 329 TL

        Hambez Şort Erkek 269 TL

        Çocuk Kova Şapka 99 TL

        Bebek Kova Şapka 99 TL

        Bebek Kep 89 TL

        8

        Bez Gardırop 799 TL

        Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TL

        Maisonette El Havlusu 69 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 109 TL

        Kurulama Bezi 2'li Set: 59 TL

        Su Emici Paspas 99 TL

        Kurutma Topu 139 TL

        Sesli Home Kilim 299 TL

        Sesli Home Kilim 199 TL

        Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TL

        Jüt Organizer Kutu 199 TL

        Jüt Kapaklı Kare Kutu 225 TL

        Okyanus Sürahi 159 TL

        Ortadan Açılır Çöp Kovası 85 TL

        Kare Kase Seti 3'lü 139 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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