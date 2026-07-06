BİM 7-8-10 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Salı, Çarşamba, Cuma BİM markete hangi ürünler indirimde? Bu hafta BİM'e Su Sebili, Akülü Araba, TV geliyor!
BİM'in Temmuz ayının ikinci haftasına özel 7, 8 ve 10 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftada market raflarında protein destekli sporcu gıdalarından temel mutfak ürünlerine, ev yaşamını yenileyecek mobilyalardan akülü çocuk araçlarına kadar farklı kategorilerde pek çok ürün satışa sunulacak. 7 Temmuz Salı günü Haftanın Önerileri ile başlayacak kampanya dönemi, 8 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Cuma günü teknoloji, mobilya ve çocuk ürünleriyle devam edecek. İşte BİM 7-8-10 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar...
BİM’in Temmuz ayına özel yeni aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin gündeminde yerini aldı. 7 Temmuz Salı günü “Haftanın Önerileri” kampanyasıyla başlayacak indirim dönemi, 8 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Cuma günü raflara gelecek teknoloji, mobilya, çocuk ürünleri ve ev yaşam kategorileri alışverişseverlerle buluşacak. BİM 7 Temmuz 2026 kataloğunda sporcu gıdalarından temel mutfak ürünlerine, kahvaltılık çeşitlerinden makarna ve peynir ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte BİM 7-8-10 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar...
BİM 7 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Proteinocean Şeftali Aromalı Kolajen 250 gr 399 TL
Proteinocean Çikolata Aromalı Protein Tozu 400 gr 799 TL
Proteinocean Limon Cheesecake Aromalı Pirinç Kreması 1500 gr 369 TL
Proteinocean Ahududu Aromalı BCAA+/Glutamine 180 gr 299 TL
Proteinocean Yeşil Elma Aromalı Pre-Workout/Kreatin 250 gr 299 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 700 gr 228 TL
Albeni Kurabiyem Ekstra Sütlü Çikolatalı Karamel Dolgulu Bisküvi 185 gr 88 TL
Piknik Paketi (Master Potato Original Cips 160 gr + Master Pops Peynir Çeşnili Mısır Çerezi 90 gr) 250 TL
Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 399 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 339 TL
Sümeli Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 gr 229 TL
Cheese Time Rendelenmiş İtalyan Makarna Peyniri 150 gr 89,50 TL
Pınar Labne 3x180 gr 189 TL
Peysan Tam Yağlı Klasik Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 229 TL
Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 139 TL
Emek Ayçiçek Yağı 5 Litre 425 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 339 TL
Kristal Riviera Zeytinyağı 2 Litre 475 TL
Namlı Siyah Zeytin 2 kg 215 TL
Nora Tam Buğday Un 2 kg 67,50 TL
Makaroma Makarna Çeşitleri 500 gr 29,75 TL
Yayla Mısır & Pirinç Makarna Çeşitleri 45 TL
Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg 49,75 TL
Tamek Domates Salçası 1500 gr 129 TL
Ankara Beyaz Sirke 5 Litre 75 TL
BİM 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Nilco Flex 70/80 Akülü Zemin Temizleme Makinesi: 159.000 TL
Nilco Flex 50/55 BT Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi: 125.000 TL
Flex 35/10 Akülü Arkadan İtmeli Zemin Temizleme Makinesi: 59.900 TL
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV (75V6D): 47.900 TL
Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili (Su Sebili / Çaycı / Kettle): 7.900 TL
Peras Kahve Köşesi: 3.550 TL
Polen 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap: 2.950 TL
Viola 2 Kapaklı Çok Amaçlı Kahve Köşesi: 2.550 TL
Silva Tek Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.550 TL
Noya 2 Kapaklı Gardırop: 3.250 TL
2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 1.750 TL
Mercedes-Benz Akülü Mercedes AMG DK-G63: 39.500 TL
Can-am Akülü Maverick UTV DK-CA003: 21.500 TL
Piccolo Mondi Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba: 7.900 TL
BİM 10 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TL
Glass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TL
Glass in Love Cam Kupa 35 TL
LAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TL
LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TL
LAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL
LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL
Eva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL
Rakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TL
Erkek Deniz Şortu 219 TL
Riders Lee Erkek Tshirt 329 TL
Ev Elbisesi Kadın 239 TL
Hambez Şort Kadın 269 TL
Şort Erkek (Keten görünümlü) 179 TL
Hasır Siperlik Şapka Kadın 99 TL
Gabardin Şort Erkek 389 TL
Hambez Kapri Kadın (Büyük Beden) 329 TL
Hambez Şort Erkek (Büyük Beden) 329 TL
Hambez Şort Erkek 269 TL
Çocuk Kova Şapka 99 TL
Bebek Kova Şapka 99 TL
Bebek Kep 89 TL
Bez Gardırop 799 TL
Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TL
Maisonette El Havlusu 69 TL
Maisonette Yüz Havlusu 109 TL
Kurulama Bezi 2'li Set: 59 TL
Su Emici Paspas 99 TL
Kurutma Topu 139 TL
Sesli Home Kilim 299 TL
Sesli Home Kilim 199 TL
Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TL
Jüt Organizer Kutu 199 TL
Jüt Kapaklı Kare Kutu 225 TL
Okyanus Sürahi 159 TL
Ortadan Açılır Çöp Kovası 85 TL
Kare Kase Seti 3'lü 139 TL