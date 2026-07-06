BİM’in Temmuz ayına özel yeni aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin gündeminde yerini aldı. 7 Temmuz Salı günü “Haftanın Önerileri” kampanyasıyla başlayacak indirim dönemi, 8 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Cuma günü raflara gelecek teknoloji, mobilya, çocuk ürünleri ve ev yaşam kategorileri alışverişseverlerle buluşacak. BİM 7 Temmuz 2026 kataloğunda sporcu gıdalarından temel mutfak ürünlerine, kahvaltılık çeşitlerinden makarna ve peynir ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte BİM 7-8-10 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar...