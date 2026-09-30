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        Haberler Bilgi KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        2026 KPSS Lisans sonuçları için geri sayım başladı. Eylül ayında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından binlerce memur adayı, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sınavdan aldıkları puanları ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenebilecek. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS Lisans sınavı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. KPSS (Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür (GK-GY) oturumu 6 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuç takvimine çevrildi. Memur adayları bir yandan sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını araştırırken diğer yandan KPSS puanlarını nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte, ÖSYM 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

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        2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları aynı tarihte adayların erişimine sunulacak.

        Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

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        KPSS LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        2026 KPSS Lisans sonuçlarının ilan edilmesine kısa bir süre kalırken adaylar, sonuçların belirtilen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından sonuçların erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Mevcut takvime göre sonuçların 7 Ekim'de erişime açılması bekleniyor.

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        KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        2026 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

        2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

        KPSS'de her test ayrı ayrı değerlendirilir. Adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanları (netleri) belirlenir. Elde edilen ham puanlar, ilgili testin ortalaması ve standart sapması kullanılarak standart puanlara dönüştürülür. Bir testte en az 1 neti bulunmayan adaylar için o teste ait standart puan hesaplanmaz.

        Sınavın ardından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli sorular üzerinden yeniden puanlama yapılır. Cevap anahtarında değişiklik yapılması durumunda ise güncellenen cevap anahtarı esas alınır.

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        Testlerden elde edilen standart puanlar, ilgili KPSS puan türü için belirlenen ağırlıklara göre birleştirilerek ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanır. Bir adayın ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için bu hesaplamada kullanılan bütün testlerden standart puanının bulunması gerekir.

        Ağırlıklı standart puanlar kullanılarak her KPSS puan türü için 100 üzerinden puan hesaplanır. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu kadrolar için adayları giriş sınavlarına ilgili KPSS puanlarına göre çağırırken giriş sınavı yapılmayan kadrolarda KPSS puanları doğrudan kullanılabilir.

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        #KPSS Lisans Sonuçları
        #ÖSYM
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