KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Testlerden elde edilen standart puanlar, ilgili KPSS puan türü için belirlenen ağırlıklara göre birleştirilerek ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanır. Bir adayın ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için bu hesaplamada kullanılan bütün testlerden standart puanının bulunması gerekir.

Ağırlıklı standart puanlar kullanılarak her KPSS puan türü için 100 üzerinden puan hesaplanır. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu kadrolar için adayları giriş sınavlarına ilgili KPSS puanlarına göre çağırırken giriş sınavı yapılmayan kadrolarda KPSS puanları doğrudan kullanılabilir.