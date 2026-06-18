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        Haberler Bilgi Gündem Biraz önce deprem mi oldu? Son dakika: 18 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Biraz önce deprem mi oldu? 18 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan sismik hareketlilik yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından birçok kişi, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt ararken, gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık deprem verilerine çevrildi. İşte 18 Haziran 2026 Perşembe günü kaydedilen son depremler listesi ve güncel ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 07:34 Güncelleme:
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        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, 18 Haziran Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saati öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son deprem kayıtlarını araştırıyor. İşte 18 Haziran 2026 Perşembe tarihli son depremler ve anlık deprem listesi...

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        18 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        18 HAZİRAN SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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