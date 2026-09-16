BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ NEDEN UYGULANDI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüşlerin yüzde 6'yı aşmasının ardından endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, saat 16.04.32 itibarıyla devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası, VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Borsa İstanbul'un resmi piyasa işleyişi bilgilerine göre, BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki kapanışa göre yüzde 6 veya daha fazla gerilemesi halinde Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) devreye girebiliyor.