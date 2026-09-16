BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 16 Eylül 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı
Televizyon ekranlarında yayınlanacak içerikler izleyiciler tarafından günlük olarak takip ediliyor. "Bu akşam hangi diziler var?", "Bugün televizyonda ne yayınlanacak?" soruları, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü için de merak edilen konular arasında yer alıyor. Ulusal kanalların yayın akışında yer alan dizi, yarışma ve programlar belli olurken Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların akşam kuşağı programları araştırılıyor. İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı, bu akşam ekranlara gelecek diziler ve programların listesi...
Televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, her gün olduğu gibi bugün de izleyicilerin gündeminde. 16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı, hangi programların ekrana geleceği ve kanallardaki yayın sıralaması merak ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer ulusal kanalların güncel yayın akışları araştırılırken, izleyiciler de akşam kuşağındaki içerikleri öğrenmek istiyor. İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı, bu akşam ekranlara gelecek dizi, film ve programlar...
KANALLARIN 16 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Sevdan Bir Ateş
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
23.15 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar (Tekrar)
23.15 Daha 17
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 A.B.İ.
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Taht (Yeni Bölüm)
23.20 Aşk ve Taht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.55 Evlilik Güzeldir
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Evlilik Güzeldir (Tekrar)
23.20 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22.30 Cenazemize Hoş Geldiniz
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Zuhal Topal‘la Yemekteyiz