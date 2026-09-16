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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 16 Eylül 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 16 Eylül 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        Televizyon ekranlarında yayınlanacak içerikler izleyiciler tarafından günlük olarak takip ediliyor. "Bu akşam hangi diziler var?", "Bugün televizyonda ne yayınlanacak?" soruları, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü için de merak edilen konular arasında yer alıyor. Ulusal kanalların yayın akışında yer alan dizi, yarışma ve programlar belli olurken Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların akşam kuşağı programları araştırılıyor. İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı, bu akşam ekranlara gelecek diziler ve programların listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, her gün olduğu gibi bugün de izleyicilerin gündeminde. 16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı, hangi programların ekrana geleceği ve kanallardaki yayın sıralaması merak ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer ulusal kanalların güncel yayın akışları araştırılırken, izleyiciler de akşam kuşağındaki içerikleri öğrenmek istiyor. İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı, bu akşam ekranlara gelecek dizi, film ve programlar...

        2

        KANALLARIN 16 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Sevdan Bir Ateş

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

        23.15 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo

        09.00 Yaprak Dökümü

        11.30 Daha 17

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Üç Kız Kardeş

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Güller ve Günahlar (Tekrar)

        23.15 Daha 17

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 A.B.İ.

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Aşk ve Taht (Yeni Bölüm)

        23.20 Aşk ve Taht

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        13.55 Evlilik Güzeldir

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Evlilik Güzeldir (Tekrar)

        23.20 Gönül Dağı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Güzel Köylü

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Şevkat Yerimdar

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz

        22.30 Cenazemize Hoş Geldiniz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Zuhal Topal‘la Yemekteyiz

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