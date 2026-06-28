BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 28 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı listesi
Televizyon ekranlarında bugün izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren haber bültenleri, magazin programları, yarışmalar ve eğlence içerikleri ekrana gelirken, akşam kuşağında ise dikkat çeken yapımlar ve canlı yayınlar öne çıkacak. TRT 1 ekranlarında Güney Afrika - Kanada 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Show TV'de "Yaz Bir Şarkı" yeni bölümüyle yayınlanırken, Kanal D'de ise "Daha 17" yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 28 Haziran Pazar günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışında hangi programlar var? İşte günün yayın akışı ve merak edilen detaylar...
28 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında hem gündüz hem de prime time kuşağında izleyicilerin ilgisini çekecek yapımlar yer alacak. Gün boyunca haber programları, yarışmalar, eğlence içerikleri ve sevilen tekrar bölümleri ekrana gelirken, akşam saatlerinde kanalların öne çıkan yayınları dikkat çekecek. TRT 1’de Güney Afrika - Kanada 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Show TV’de “Yaz Bir Şarkı” yeni bölümüyle ekrana gelirken, Kanal D’de “Daha 17” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 28 Haziran Pazar günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’de hangi programlar yayınlanacak? İşte günün yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Cımbız Ali
07:00 Muhtemel Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:45 Muhtemel Aşk
18:00 Dada Rota
18:35 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yaz Bir Şarkı (Yeni Bölüm)
23:30 Muhtemel Aşk
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Daha 17
16:30 Kolej Rüyası: Lise Günlükleri
17:15 100. Gazi Koşusu
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Daha 17 (Yeni Bölüm)
00:15 Bas Gaza
TRT 1
04.58 İstiklal Marşı
05.00 Ürdün - Arjantin | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
07.15 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı | Türk Sineması
08.55 Diriliş "Ertuğrul"
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kod Adı Kırlangıç
15.30 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.20 Kupa Saati
22.00 Güney Afrika - Kanada | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
ATV
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:20 Var Mısın Yok Musun
14:10 Buz Devri
15:45 Altı Üstü İstanbul
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Altı Üstü İstanbul
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
08:30 Kupa Günlüğü
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Erkenci Kuş
15:45 Doğanın Kanunu
19:00 Star Haber
20:00 Hazine
22:30 Doğanın Kanunu
NOW
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Her Yerde Sen
11.45 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.30 Şevkat Yerimdar
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Mukadderat
22.15 Kız Babası
00.30 Yaz Şarkısı
TV8
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye