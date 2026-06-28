28 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında hem gündüz hem de prime time kuşağında izleyicilerin ilgisini çekecek yapımlar yer alacak. Gün boyunca haber programları, yarışmalar, eğlence içerikleri ve sevilen tekrar bölümleri ekrana gelirken, akşam saatlerinde kanalların öne çıkan yayınları dikkat çekecek. TRT 1’de Güney Afrika - Kanada 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Show TV’de “Yaz Bir Şarkı” yeni bölümüyle ekrana gelirken, Kanal D’de “Daha 17” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 28 Haziran Pazar günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’de hangi programlar yayınlanacak? İşte günün yayın akışı listesi haberimizde...