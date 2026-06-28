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        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 28 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı listesi

        BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 28 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı listesi

        Televizyon ekranlarında bugün izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren haber bültenleri, magazin programları, yarışmalar ve eğlence içerikleri ekrana gelirken, akşam kuşağında ise dikkat çeken yapımlar ve canlı yayınlar öne çıkacak. TRT 1 ekranlarında Güney Afrika - Kanada 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Show TV'de "Yaz Bir Şarkı" yeni bölümüyle yayınlanırken, Kanal D'de ise "Daha 17" yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 28 Haziran Pazar günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışında hangi programlar var? İşte günün yayın akışı ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 11:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        28 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında hem gündüz hem de prime time kuşağında izleyicilerin ilgisini çekecek yapımlar yer alacak. Gün boyunca haber programları, yarışmalar, eğlence içerikleri ve sevilen tekrar bölümleri ekrana gelirken, akşam saatlerinde kanalların öne çıkan yayınları dikkat çekecek. TRT 1’de Güney Afrika - Kanada 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Show TV’de “Yaz Bir Şarkı” yeni bölümüyle ekrana gelirken, Kanal D’de “Daha 17” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 28 Haziran Pazar günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’de hangi programlar yayınlanacak? İşte günün yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Cımbız Ali

        07:00 Muhtemel Aşk

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Köşeyi Dönen Adam

        14:45 Muhtemel Aşk

        18:00 Dada Rota

        18:35 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Yaz Bir Şarkı (Yeni Bölüm)

        23:30 Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Daha 17

        16:30 Kolej Rüyası: Lise Günlükleri

        17:15 100. Gazi Koşusu

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Daha 17 (Yeni Bölüm)

        00:15 Bas Gaza

        4

        TRT 1

        04.58 İstiklal Marşı

        05.00 Ürdün - Arjantin | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        07.15 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı | Türk Sineması

        08.55 Diriliş "Ertuğrul"

        11.45 Enine Boyuna

        13.00 Kod Adı Kırlangıç

        15.30 Taşacak Bu Deniz

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gassal

        21.20 Kupa Saati

        22.00 Güney Afrika - Kanada | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        5

        ATV

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

        11:20 Var Mısın Yok Musun

        14:10 Buz Devri

        15:45 Altı Üstü İstanbul

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Altı Üstü İstanbul

        6

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        08:30 Kupa Günlüğü

        09:00 Benim Tatlı Yalanım

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:00 Erkenci Kuş

        15:45 Doğanın Kanunu

        19:00 Star Haber

        20:00 Hazine

        22:30 Doğanın Kanunu

        7

        NOW

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10.00 Her Yerde Sen

        11.45 Şahane Hayatım

        14.45 Sen Çal Kapımı

        16.30 Şevkat Yerimdar

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Mukadderat

        22.15 Kız Babası

        00.30 Yaz Şarkısı

        8

        TV8

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

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