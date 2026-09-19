Bugün kimin hangi takımın maçı var? Süper Lig'de 6. hafta heyecanı || Trabzonspor Galatasaray derbisi saat kaçta?

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 19 Eylül Cuma günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Trabzonspor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Ayrıca Çorum FK Antalyaspor , Kocaelispr Gaziantep FK ve Başakşehir Gençlerbirliği maçları da heyecanla takip edilecek. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 19 Eylül maç programı...