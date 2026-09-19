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        Haberler Bilgi Bugün kimin hangi takımın maçı var? Süper Lig'de 6. hafta heyecanı || Trabzonspor Galatasaray derbisi saat kaçta?

        Bugün kimin hangi takımın maçı var? Süper Lig'de 6. hafta heyecanı || Trabzonspor Galatasaray derbisi saat kaçta?

        Maç programı 19 Eylül Cumartesi yani bugün sporseverler tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün Süper Lig 6. haftada Trabzonspor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Ayrıca Çorum FK Antalyaspor , Kocaelispr Gaziantep FK ve Başakşehir Gençlerbirliği maçları da heyecanla takip edilecek. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 08:54 Güncelleme:
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        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 19 Eylül Cuma günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Trabzonspor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Ayrıca Çorum FK Antalyaspor , Kocaelispr Gaziantep FK ve Başakşehir Gençlerbirliği maçları da heyecanla takip edilecek. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 19 Eylül maç programı...

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        MAÇ PROGRAMI 19 EYLÜL

        17.00 | Çorum FK - Alanyaspor

        17.00 | Kocaelispor - Gaziantep FK

        20.00 | Başakşehir - Gençlerbirliği

        20.00 | Trabzonspor - Galatasaray

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