Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün kimin hangi takımın maçı var? Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi heyecanı - 16 Eylül maç programı

        Bugün kimin hangi takımın maçı var? Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi heyecanı - 16 Eylül maç programı

        Maç programı 16 Eylül Çarşamba yani bugün sporseverler tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının saati araştırılıyor. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 08:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 16 Eylül Çarşamba günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 16 Eylül maç programı...

        2

        BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi

        19.45 Ararat-Armenia - Sparta Prag — tabii spor

        19.45 Omonia Nicosia - Celta Vigo — tabii spor

        22.00 Milan - Benfica — tabii spor

        22.00 Anderlecht - Lyon — tabii spor 2

        22.00 Bayer Leverkusen - Celje — tabii spor 1

        22.00 Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb — tabii

        22.00 Olympiakos - Jagiellonia — tabii

        22.00 Sturm Graz - Rennes — tabii spor 4

        22.00 Sunderland - AZ Alkmaar — tabii spor 3

        3

        Türkiye Kupası

        14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor

        14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt

        14.00 Karaman FK - Kepezspor

        14.00 Kırıkkale Büyük Anadolu - Kırşehir Belediyespor

        14.00 Sinopspor - Arit Kayadibi

        14.00 Tokat Belediye Plevnespor - Keşapspor

        14.00 Bayburtspor - Borçkaspor

        14.00 Osmaneli Belediyespor - Anadolu Üniversitesi

        4

        14.00 Kilis Birlikgücü - Kahta 02 Spor

        14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor

        14.00 Gölespor - Kars 36 Spor

        15.00 Galata - Yalova Yeşilovaspor

        15.00 İnkılapspor - Beykoz Anadolu

        15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor

        17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor — A Spor

        20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Bucak Belediyesi Oğuzhanspor

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bugün
        #maç
        #Cumartesi
        #Maç Programı
        #22 ağustos
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Nev'den haber var
        Nev'den haber var
        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı
        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Tarık Akan mezarı başında anıldı
        Tarık Akan mezarı başında anıldı
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Araştırma: Tırnak diplerindeki kırmızı ay görüntüsüne dikkat!
        Araştırma: Tırnak diplerindeki kırmızı ay görüntüsüne dikkat!
        Devrimin sonuçları
        Devrimin sonuçları