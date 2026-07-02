BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 2 Temmuz 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

2 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak programlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yaz dönemine özel yapımlar, yeni bölümler, sevilen dizilerin tekrarları, yarışma programları ve spor karşılaşmaları bu akşam farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışma heyecanını sürdürecek. TRT 1’de ise Bosna Hersek - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi dizi, film, yarışma ve maçlar yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 2 Temmuz 2026 tarihli güncel yayın akışı...