BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 2 Temmuz 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi
Günün temposunu ekran başında sonlandırmak isteyen izleyiciler, 2 Temmuz 2026 Perşembe akşamının yayın akışını araştırıyor. Yaz sezonuna özel programlar, yeni bölümler, sevilen dizilerin tekrarları, yarışmalar ve spor karşılaşmaları bu akşam ekranlarda olacak. Bu akşam Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. TRT 1 ekranlarında ise Bosna Hersek - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı yayınlanacak. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi dizi, film, yarışma ve maçlar ekrana gelecek? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 2 Temmuz 2026 güncel yayın akışı...
2 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak programlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yaz dönemine özel yapımlar, yeni bölümler, sevilen dizilerin tekrarları, yarışma programları ve spor karşılaşmaları bu akşam farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışma heyecanını sürdürecek. TRT 1’de ise Bosna Hersek - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi dizi, film, yarışma ve maçlar yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 2 Temmuz 2026 tarihli güncel yayın akışı...
KANALLARIN 2 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Muhtemel Aşk
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
23.15 Muhtemel Aşk (Tekrar)
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Amansız Takip
TRT 1
07.15 Hangimiz Sevmedik
09.50 Kasaba Doktoru
13.30 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Özel
21.00 Bosna Hersek - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı
23.00 Karanlık Zihinler | Yabancı Sinema
01.00 Kupa Saati
02.00 Portekiz - Hırvatistan | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Altı Üstü İstanbul
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Olanlar Oldu
22.30 Olanlar Oldu (Tekrar)
00.30 Son Hıçkırık
NOW TV
08:00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.15 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Zaferin Rengi
22.15 Aşktroloji
TV8
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)