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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 2 Temmuz 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 2 Temmuz 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        Günün temposunu ekran başında sonlandırmak isteyen izleyiciler, 2 Temmuz 2026 Perşembe akşamının yayın akışını araştırıyor. Yaz sezonuna özel programlar, yeni bölümler, sevilen dizilerin tekrarları, yarışmalar ve spor karşılaşmaları bu akşam ekranlarda olacak. Bu akşam Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. TRT 1 ekranlarında ise Bosna Hersek - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı yayınlanacak. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi dizi, film, yarışma ve maçlar ekrana gelecek? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 2 Temmuz 2026 güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 11:58:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak programlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yaz dönemine özel yapımlar, yeni bölümler, sevilen dizilerin tekrarları, yarışma programları ve spor karşılaşmaları bu akşam farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışma heyecanını sürdürecek. TRT 1’de ise Bosna Hersek - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi dizi, film, yarışma ve maçlar yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 2 Temmuz 2026 tarihli güncel yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 2 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Muhtemel Aşk

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        23.15 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Kuralsız Sokaklar

        21.45 Amansız Takip

        4

        TRT 1

        07.15 Hangimiz Sevmedik

        09.50 Kasaba Doktoru

        13.30 Seksenler

        14.35 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Maç Özel

        21.00 Bosna Hersek - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

        23.00 Karanlık Zihinler | Yabancı Sinema

        01.00 Kupa Saati

        02.00 Portekiz - Hırvatistan | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        5

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        23.40 Altı Üstü İstanbul

        6

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Ateşböceği

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Aramızda Kalsın

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Olanlar Oldu

        22.30 Olanlar Oldu (Tekrar)

        00.30 Son Hıçkırık

        7

        NOW TV

        08:00 Çalar Saat

        10.00 Her Yerde Sen

        12.15 Şahane Hayatım

        14.45 Sen Çal Kapımı

        16.45 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Zaferin Rengi

        22.15 Aşktroloji

        8

        TV8

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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