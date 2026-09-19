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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 19 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 19 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı

        19 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Günün yayın akışları belli olurken Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve atv'nin ekran takvimi de netleşti. Cumartesi akşamı atv'de Mercan Köşk yeni bölümü, TRT 1'de Gönül Dağı yeni bölümü, Kanal D'de Güller ve Günahlar yeni bölümü, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte 19 Eylül Cumartesi gününün televizyon yayın akışı ve ekrana gelecek yapımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 20:24 Güncelleme:
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        1

        19 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, dizi, film ve yarışma programlarının yayın saatlerini araştırıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve atv’nin güncel yayın akışı belli oldu. Cumartesi akşamı atv’de Mercan Köşk yeni bölümü, TRT 1’de Gönül Dağı yeni bölümü, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümü ve Kanal D’de Güller ve Günahlar yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte 19 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek tüm yapımlar...

        2

        KANALLARIN 19 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

        08:00 Gırgıriye'de Cümbüş Var

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Sevdan Bir Ateş

        16:00 Muhtemel Aşk

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

        23:00 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo-Can

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Haysiyet

        16:15 Daha 17

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        00:15 Uzak Şehir (Tekrar)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:00 Kalk Gidelim

        06:40 Gönül Dağı (Tekrar)

        10:15 Hayallerinin Peşinde

        11:15 Evlilik Güzeldir

        17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 TRT 1 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Benim Tatlı Yalanım

        10:15 Çirkin

        10:30 Yüksek Sosyete

        13:45 Magazin

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:15 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

        22:30 Örümcek Adam: Evden Uzakta

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Altı Üstü İstanbul

        13:15 Aşk ve Taht

        15:40 Güneşin Doğduğu Yer

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Mercan Köşk

        23:20 Mercan Köşk (Tekrar)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Şevkat Yerimdar

        13:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        16:30 Karagül

        19:00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Gurbetçi Şaban (Türk Sineması)

        22:00 Gurbetçi Şaban

        23:50 Gündem Futbol

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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