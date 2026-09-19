19 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, dizi, film ve yarışma programlarının yayın saatlerini araştırıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve atv’nin güncel yayın akışı belli oldu. Cumartesi akşamı atv’de Mercan Köşk yeni bölümü, TRT 1’de Gönül Dağı yeni bölümü, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümü ve Kanal D’de Güller ve Günahlar yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte 19 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek tüm yapımlar...