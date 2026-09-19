BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 19 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı
19 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Günün yayın akışları belli olurken Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve atv'nin ekran takvimi de netleşti. Cumartesi akşamı atv'de Mercan Köşk yeni bölümü, TRT 1'de Gönül Dağı yeni bölümü, Kanal D'de Güller ve Günahlar yeni bölümü, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte 19 Eylül Cumartesi gününün televizyon yayın akışı ve ekrana gelecek yapımlar...
19 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, dizi, film ve yarışma programlarının yayın saatlerini araştırıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve atv’nin güncel yayın akışı belli oldu. Cumartesi akşamı atv’de Mercan Köşk yeni bölümü, TRT 1’de Gönül Dağı yeni bölümü, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümü ve Kanal D’de Güller ve Günahlar yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte 19 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek tüm yapımlar...
KANALLARIN 19 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
08:00 Gırgıriye'de Cümbüş Var
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sevdan Bir Ateş
16:00 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
23:00 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Haysiyet
16:15 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00:15 Uzak Şehir (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Kalk Gidelim
06:40 Gönül Dağı (Tekrar)
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:15 Evlilik Güzeldir
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Benim Tatlı Yalanım
10:15 Çirkin
10:30 Yüksek Sosyete
13:45 Magazin
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:30 Örümcek Adam: Evden Uzakta
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Altı Üstü İstanbul
13:15 Aşk ve Taht
15:40 Güneşin Doğduğu Yer
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk
23:20 Mercan Köşk (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Halef: Köklerin Çağrısı
16:30 Karagül
19:00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gurbetçi Şaban (Türk Sineması)
22:00 Gurbetçi Şaban
23:50 Gündem Futbol
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)