BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 10 Temmuz 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı ile bu akşam hangi dizi, filmler var?
10 Temmuz 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında diziden yarışmaya, sinemadan spora uzanan geniş bir yayın seçkisi izleyiciyle buluşacak. atv'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana gelecek. TRT 1'de de İspanya ile Belçika arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam hangi kanalda hangi program var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, atv, Star TV, NOW ve TV8'in 10 Temmuz 2026 Cuma gününe ait yayın akışı...
Cuma akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyicileri farklı türlerde yapımlar bekliyor. 10 Temmuz 2026 tarihli yayın akışında yeni bölümler, yarışma programları ve futbol karşılaşmaları öne çıkıyor. atv, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünü yayımlarken TV8'de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında ise İspanya ile Belçika'nın karşı karşıya geleceği 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi canlı yayınlanacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, atv, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın programı...
KANALLARIN 10 TEMMUZ 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yaz Bir Şarkı (Yeni Bölüm)
23:30 Muhtemel Aşk (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Daha 17
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.55 Hangimiz Sevmedik
09.45 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.30 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21:20 Kupa Saati
22:00 İspanya - Belçika | 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:30 A.B.İ.
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:15 Şahane Hayatım
14:45 Sen Çal Kapımı
16:45 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Masterchef Türkiye
14.00 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)