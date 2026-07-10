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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 10 Temmuz 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı ile bu akşam hangi dizi, filmler var?

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 10 Temmuz 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı ile bu akşam hangi dizi, filmler var?

        10 Temmuz 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında diziden yarışmaya, sinemadan spora uzanan geniş bir yayın seçkisi izleyiciyle buluşacak. atv'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana gelecek. TRT 1'de de İspanya ile Belçika arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam hangi kanalda hangi program var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, atv, Star TV, NOW ve TV8'in 10 Temmuz 2026 Cuma gününe ait yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Cuma akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyicileri farklı türlerde yapımlar bekliyor. 10 Temmuz 2026 tarihli yayın akışında yeni bölümler, yarışma programları ve futbol karşılaşmaları öne çıkıyor. atv, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünü yayımlarken TV8'de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında ise İspanya ile Belçika'nın karşı karşıya geleceği 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi canlı yayınlanacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, atv, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın programı...

        2

        KANALLARIN 10 TEMMUZ 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

         

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

         

        10:00 Bahar

         

        12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

         

        15:00 Kızılcık Şerbeti

         

        18:25 Show Ana Haber

         

        20:00 Yaz Bir Şarkı (Yeni Bölüm)

        23:30 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:30 Yaprak Dökümü

         

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

         

        13:00 Magazin D Yaz

         

        14:00 Gelinim Mutfakta

         

        16:45 Aşk-ı Memnu

         

        18:30 Kanal D Ana Haber

         

        20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)

        22:15 Kuralsız Sokaklar 

        23:45 Daha 17

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Ateşböceği

         

        12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir

         

        14:00 Aramızda Kalsın

         

        16:30 Erkenci Kuş

         

        19:00 Star Haber

         

        20:00 Doğanın Kanunu (Tekrar)

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.55 Hangimiz Sevmedik

        09.45 Kasaba Doktoru

         

        13.15 Seksenler

         

        14.30 Yürek Çıkmazı

         

        17.45 Lingo Türkiye

         

        19.00 Ana Haber

         

        20.00 Gassal

        21:20 Kupa Saati

        22:00 İspanya - Belçika | 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kırgın Çiçekler

         

        13:00 atv Gün Ortası

         

        14:00 Mutfak Bahane

         

        16:30 A.B.İ.

         

        19:00 atv Ana Haber

         

        20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Çalar Saat

        10:00 Her Yerde Sen

         

        12:15 Şahane Hayatım

         

        14:45 Sen Çal Kapımı

         

        16:45 Karagül

         

        19:00 NOW Ana Haber

         

        20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 Masterchef Türkiye

        14.00 Masterchef Türkiye

        20.00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

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