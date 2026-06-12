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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? Bu akşam hangi filmler, maçlar yayınlanacak? 12 Haziran 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        Bu akşam hangi filmler, maçlar yayınlanacak? 12 Haziran 2026 Cuma TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyon ekranları, sabahın ilk saatlerinden geceye kadar izleyicilere geniş bir içerik akışı sunacak. Gündüz kuşağında haber bültenleri, eğlence programları ve yarışmalar ekrana gelirken, akşam kuşağında ise dikkat çeken yapımlar ve özel yayınlar izleyiciyle buluşacak. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Kanada – Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Grup Maçı canlı olarak yayınlanacak. Star TV'de ise yeni dizi Doğanın Kanunu tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki 12 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında hangi yapımlar var? İşte günün tüm yayın akışı ve detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        1

        12 Haziran 2026 Cuma günü televizyon ekranları, gün boyunca farklı içeriklerle izleyicilere zengin bir yayın akışı sunuyor. Sabah saatlerinde haber programları ve gündüz kuşağı yapımlarıyla başlayan ekran maratonu, akşam saatlerine doğru yerini daha iddialı dizilere, yarışmalara ve özel yayınlara bırakıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Kanada – Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Grup Maçı canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Star TV’de ise yeni dizi Doğanın Kanunu tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Ayrıca TV8 kanalında Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 12 Haziran 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 12 HAZİRAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Belalı Tanık 2

        22.30 Çılgın Joe

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Belalı Tanık 2

        03.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        TRT 1

        04.43 İstiklal Marşı

        05.00 Güney Kore - Çekya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        07.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        08.05 Balkan Ninnisi

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.45 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gassal

        21.25 Kupa Saati

        22.00 Kanada - Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03.00 Seksenler

        04.00 ABD - Paraguay | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        4

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Daha 17

        23.30 Arka Sokaklar

        02.00 Gelinim Mutfakta

        04.45 Taş Kağıt Makas

        5

        STAR TV

        07.00 Doğanın Kanunu

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Doğanın Kanunu (Tekrar)

        01.00 Aramızda Kalsın

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Dürüye'nin Güğümleri

        6

        ATV

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        23.40 Diriliş / Yabancı Sinema

        02:20 Gözleri Karadeniz

        05.00 Bir Gece Masalı

        7

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Her Yerde Sen

        13.30 Bay Yanlış

        16.15 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Üçlü Pürüz

        22.30 Şansa Bak

        00.45 Adım Farah

        02.45 İnadına Aşk

        04.30 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        05.30 Tuzak

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