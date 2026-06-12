Bu akşam hangi filmler, maçlar yayınlanacak? 12 Haziran 2026 Cuma TV yayın akışı listesi
Bugün televizyon ekranları, sabahın ilk saatlerinden geceye kadar izleyicilere geniş bir içerik akışı sunacak. Gündüz kuşağında haber bültenleri, eğlence programları ve yarışmalar ekrana gelirken, akşam kuşağında ise dikkat çeken yapımlar ve özel yayınlar izleyiciyle buluşacak. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Kanada – Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Grup Maçı canlı olarak yayınlanacak. Star TV'de ise yeni dizi Doğanın Kanunu tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki 12 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında hangi yapımlar var? İşte günün tüm yayın akışı ve detayları…
12 Haziran 2026 Cuma günü televizyon ekranları, gün boyunca farklı içeriklerle izleyicilere zengin bir yayın akışı sunuyor. Sabah saatlerinde haber programları ve gündüz kuşağı yapımlarıyla başlayan ekran maratonu, akşam saatlerine doğru yerini daha iddialı dizilere, yarışmalara ve özel yayınlara bırakıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Kanada – Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Grup Maçı canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Star TV’de ise yeni dizi Doğanın Kanunu tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Ayrıca TV8 kanalında Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 12 Haziran 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 12 HAZİRAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Belalı Tanık 2
22.30 Çılgın Joe
00.15 Gece Hattı
01.15 Belalı Tanık 2
03.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 1
04.43 İstiklal Marşı
05.00 Güney Kore - Çekya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
07.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
08.05 Balkan Ninnisi
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.25 Kupa Saati
22.00 Kanada - Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
03.00 Seksenler
04.00 ABD - Paraguay | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
23.30 Arka Sokaklar
02.00 Gelinim Mutfakta
04.45 Taş Kağıt Makas
STAR TV
07.00 Doğanın Kanunu
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu (Tekrar)
01.00 Aramızda Kalsın
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Diriliş / Yabancı Sinema
02:20 Gözleri Karadeniz
05.00 Bir Gece Masalı
NOW
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Her Yerde Sen
13.30 Bay Yanlış
16.15 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Üçlü Pürüz
22.30 Şansa Bak
00.45 Adım Farah
02.45 İnadına Aşk
04.30 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
05.30 Tuzak