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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR, DİZİLER YAYINLANACAK MI? 15 Temmuz 2026 Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV, TV8 kanal yayın akışı listesi...

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR, DİZİLER YAYINLANACAK MI? 15 Temmuz 2026 Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV, TV8 kanal yayın akışı listesi...

        15 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın programlarını merak ediyor. "Bu akşam hangi diziler ve filmler var?" sorusu gündemdeki yerini korurken Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV ve TV8'in yayın akışları da belli oldu. Bu akşam TRT 1'de Asırlık Gece, Kanal D'de Jurassic World: Hâkimiyet, Show TV'de ise Sağ Salim filmi izleyiciyle buluşacak. İşte 15 Temmuz Çarşamba gününe ait güncel televizyon yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Günün anlamına özel programların yanı sıra film ve dizi seçeneklerini öğrenmek isteyenler, ulusal kanalların yayın akışlarını araştırıyor. Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV ve TV8’in güncel yayın programı belli olurken bu akşam TRT 1’de Asırlık Gece, Kanal D’de Jurassic World: Hâkimiyet, Show TV’de ise Sağ Salim filmi yayınlanacak. İşte 15 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımların tam listesi...

        2

        15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09.00: Aşk Laftan Anlamaz

        12.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00: Kızılcık Şerbeti

        18.25: Show Ana Haber

        20.00: Sağ Salim

        22.30: Yok Artık

        00.15: Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09.30: Yaprak Dökümü

        12.00: Kanal D Haber Gün Arası

        13.00: Magazin D Yaz

        14.00: Uzak Şehir

        16.30: Aşk-ı Memnu

        18.30: Kanal D Ana Haber

        20.00: Jurassic World: Hakimiyet

        22.45: Jurassic World: Hakimiyet

        01.45: Dev Primat Canavara Karşı

        03.15: Hayat Yolunda

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05.28: İstiklal Marşı

        05.30: Hayallerinin Peşinde

        06.15: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07.15: Hangimiz Sevmedik

        10.00: TRT Haber Ortak Yayını

        20.00: Asırlık Gece

        01.15: 15 Temmuz Gecenin Sesleri

        01.35: Yüzyılın Çağrısı

        02.00: Son Sefer – Türk Sineması

        04.20: Seksenler

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00: Kahvaltı Haberleri

        10.00: Kırgın Çiçekler

        13.00: ATV Gün Ortası

        14.00: A.B.İ.

        16.30: Var Mısın Yok Musun

        18.15: 15 Temmuz Destanı 10. Yıl Özel

        19.00: ATV Ana Haber

        20.00: Var Mısın Yok Musun

        23.40: Börü – Yerli Sinema

        6

        STAR YAYIN AKIŞI

        07.00: İstanbullu Gelin

        09.00: Sevdiğim Sensin

        12.00: Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00: Güzel Köylü

        16.30: Erkenci Kuş

        19.00: Star Haber

        20.00: Doğanın Kanunu

        00.15: Suçu Kamil

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08.30: Çalar Saat

        10.00: Kirli Sepeti

        12.00: Şahane Hayatım

        15.00: Sen Çal Kapımı

        16.30: Karagül

        19.00: NOW Ana Haber

        20.00: Fetih 1453

        23.15: Fetih 1453

        02.00: Aşk Yeniden

        03.15: Bambaşka Biri

        05.00: Yasak Elma

        06.00: Son Yaz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15: Ebru ile 8’de Sağlık – Yeni Bölüm

        08.30: MasterChef Türkiye

        10.00: Gazete Magazin

        14.00: MasterChef Türkiye

        20.00: MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

        00.15: Gazete Magazin

        04.00: Oynat Bakalım

        05.30: Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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