BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR, DİZİLER YAYINLANACAK MI? 15 Temmuz 2026 Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV, TV8 kanal yayın akışı listesi...

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Günün anlamına özel programların yanı sıra film ve dizi seçeneklerini öğrenmek isteyenler, ulusal kanalların yayın akışlarını araştırıyor. Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV ve TV8’in güncel yayın programı belli olurken bu akşam TRT 1’de Asırlık Gece, Kanal D’de Jurassic World: Hâkimiyet, Show TV’de ise Sağ Salim filmi yayınlanacak. İşte 15 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımların tam listesi...