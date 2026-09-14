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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 EYLÜL 2026 | Gram altın, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Fed faiz kararı altını nasıl etkiler?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 14 EYLÜL 2026 | Gram altın, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Fed faiz kararı altını nasıl etkiler?

        Altın fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni haftaya satış baskısıyla başladı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altın fiyatlarını baskılarken, yatırımcılar canlı gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte, 14 Eylül 2026 Cumhuriyet, ziynet, bilezik, tam, yarım, ata, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 08:48 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik öne çıkıyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı bulunurken, petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 2'nin üzerindeki yükseliş küresel enflasyon endişelerini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle spot altının ons fiyatı 4 bin 334 dolar seviyesine gerilerken, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının seyri de merak konusu oldu. Piyasalarda Fed'in faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesiyle birlikte "Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

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        PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ VE FED BEKLENTİSİ ALTINI BASKILADI

        Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde satış baskısı öne çıktı. Petrol fiyatlarının yüzde 2'nin üzerinde yükselmesi, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Enflasyonun yüksek seyretmesi halinde merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi güçlenirken, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskı da arttı.

        Piyasalarda bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı da altın fiyatlarının yönü açısından yakından izleniyor. ABD'de son açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesine neden oldu. Piyasalarda Fed'in bu haftaki toplantısında faiz artırabileceği beklentisi yüzde 86,5 seviyesine kadar yükselirken, bu beklenti ons altındaki gerilemeyi destekledi.

        3

        Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 334,31 dolara kadar gerilerken, ABD altın vadeli kontratlarında kayıp yüzde 0,8'i buldu ve fiyat 4 bin 375 dolar seviyesine indi. Altının geçen cuma günü üst üste üçüncü haftalık kaybını yaşamasının ardından satış baskısının yeni haftaya da taşındığı görüldü.

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.335,79

        4.336,52

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        13 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

        6.764,41

        6.764,33

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.821,72

        11.060,03

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.287,59

        44.104,84

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YARIM ALTIN FİYATI

        21.592,07

        22.136,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TAM ALTIN FİYATI

        43.423,00

        44.074,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.321,16

        44.138,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ATA ALTIN FİYATI

        44.685,32

        45.810,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.668,48

        4.896,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.105,54

        6.338,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.054,00

        109.763,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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