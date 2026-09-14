CANLI ALTIN FİYATLARI 14 EYLÜL 2026 | Gram altın, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Fed faiz kararı altını nasıl etkiler?

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik öne çıkıyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı bulunurken, petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 2'nin üzerindeki yükseliş küresel enflasyon endişelerini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle spot altının ons fiyatı 4 bin 334 dolar seviyesine gerilerken, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının seyri de merak konusu oldu. Piyasalarda Fed'in faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesiyle birlikte "Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…