CANLI ALTIN FİYATLARI 14 EYLÜL 2026 | Gram altın, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Fed faiz kararı altını nasıl etkiler?
Altın fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni haftaya satış baskısıyla başladı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altın fiyatlarını baskılarken, yatırımcılar canlı gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte, 14 Eylül 2026 Cumhuriyet, ziynet, bilezik, tam, yarım, ata, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…
Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik öne çıkıyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı bulunurken, petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 2'nin üzerindeki yükseliş küresel enflasyon endişelerini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle spot altının ons fiyatı 4 bin 334 dolar seviyesine gerilerken, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının seyri de merak konusu oldu. Piyasalarda Fed'in faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesiyle birlikte "Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…
PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ VE FED BEKLENTİSİ ALTINI BASKILADI
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde satış baskısı öne çıktı. Petrol fiyatlarının yüzde 2'nin üzerinde yükselmesi, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Enflasyonun yüksek seyretmesi halinde merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi güçlenirken, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskı da arttı.
Piyasalarda bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı da altın fiyatlarının yönü açısından yakından izleniyor. ABD'de son açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesine neden oldu. Piyasalarda Fed'in bu haftaki toplantısında faiz artırabileceği beklentisi yüzde 86,5 seviyesine kadar yükselirken, bu beklenti ons altındaki gerilemeyi destekledi.
Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 334,31 dolara kadar gerilerken, ABD altın vadeli kontratlarında kayıp yüzde 0,8'i buldu ve fiyat 4 bin 375 dolar seviyesine indi. Altının geçen cuma günü üst üste üçüncü haftalık kaybını yaşamasının ardından satış baskısının yeni haftaya da taşındığı görüldü.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.335,79
4.336,52
13 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
6.764,41
6.764,33
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.821,72
11.060,03
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.287,59
44.104,84
YARIM ALTIN FİYATI
21.592,07
22.136,84
TAM ALTIN FİYATI
43.423,00
44.074,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.321,16
44.138,42
ATA ALTIN FİYATI
44.685,32
45.810,99
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.668,48
4.896,73
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.105,54
6.338,34
GREMSE ALTIN FİYATI
108.054,00
109.763,00