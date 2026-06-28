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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 27 Haziran 2026 Cumartesi! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 27 Haziran 2026 Cumartesi! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'nun 27 Haziran 2026 Cumartesi tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri erişime açıldı. Binlerce kişi, büyük ikramiyeyi kazandıran rakamları öğrenmek için Sayısal Loto sonuç ekranına yöneldi. Peki 27 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler ve bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        27 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Çekilişe katılan binlerce kişi kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını kontrol etmeye başladı. Sonuçlar, Milli Piyango'nun resmi sorgulama sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Bilet sahipleri, kupon bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte resmi sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi tarihli Sayısal Loto sonuçları:

        12 - 22 - 28 - 37 - 88 - 89

        JOKER 86 + SÜPERSTAR 54i

        Sayısal Loto'da büyük ikramiye (392.778.731,7 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.

        Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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