ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 26 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde merakla araştırılıyor. Büyük ikramiye hayaliyle kuponlarını dolduran vatandaşlar, gözlerini Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak kazanan numaralara çevirdi. Haftanın son çekilişinde 6 şanslı numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sayıları da belli olacak. Bilet sahipleri, MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, çekiliş saat kaçta yapılacak? İşte 26 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar...
Çılgın Sayısal Loto’da haftanın üçüncü çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişlerin sonuncusu bugün yapılacak. 26 Eylül 2026 Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaralar için MPİ bilet sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından ikramiye dağılımı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği netlik kazanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 26 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ile kazanan numaralar!
26 EYLÜL 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Bu haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da yapılacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
26 EYLÜL 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR
26 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak çekilişte 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara belirlenecek. Ayrıca Joker ve SüperStar numaraları da çekilecek.
26 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Kazanan numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından belli olacak.
Kazandan Numaralar:
Joker:
SüperStar:
SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, kupon numarası ve çekiliş tarihi bilgilerini sisteme girerek kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını görüntüleyebilecek.
26 EYLÜL 2026 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.millipiyangoonline.com, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir.
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30’da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.
ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE NE KADAR KAZANILIR?
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun!
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.