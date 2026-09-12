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        Haberler Bilgi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! MPİ ile 12 Eylül 2026 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! MPİ ile 12 Eylül 2026 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte şanslı numaralar, Joker ve SüperStar sonucu merak konusu oldu. Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin hangi rakamlara isabet ettiği araştırılıyor. Peki 12 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 12 Eylül Cumartesi Sayısal Loto sonucu, kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 21:44 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlanırken gözler kazandıran numaralara çevrildi. 1 ile 90 arasından seçilen 6 numaranın ardından Joker ve SüperStar sonuçları da belli oldu. Şans oyunu tutkunları, çekiliş sonrasında “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” ve “12 Eylül Sayısal Loto kazandıran numaralar neler?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

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        12 EYLÜL 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Çılgın Sayısal Loto'nun 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişi sonuçlandı. Çekilişin ardından kazandıran 6 numara, Joker ve SüperStar sonuçları belli oldu.

        12 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar:

        3 - 10 - 23 - 24 - 67 - 75

        JOKER 48 + SÜPERSTAR 36

        Süper Loto'da büyük ikramiye devretti.

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        SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.

        Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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