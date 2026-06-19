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        Haberler Bilgi Gündem CUMA HUTBESİ KONUSU: 19 Haziran 2026 Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet ile Cuma hutbesinin bugünkü konusu ve tam metni

        CUMA HUTBESİ KONUSU: 19 Haziran Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet ile Cuma hutbesinin bugünkü konusu ve tam metni

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Haziran 2026 tarihli cuma hutbesini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Türkiye genelindeki camilerde okunacak bu haftaki hutbenin konusu "Birlikte Rahmet Vardır" olarak belirlendi. Hutbede, İslam dininin birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışına verdiği önem üzerinde durulurken, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Ayrıca Müslümanlar arasında kardeşlik hukukunun korunması ve ayrışmalardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. İşte bugünkü cuma hutbesinin tam metni haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Haziran 2026 Cuma günü camilerde okunacak haftanın cuma hutbesini yayımladı. Müslümanların ilgiyle takip ettiği hutbenin bu haftaki konusu “Birlikte Rahmet Vardır” olarak açıklandı. Diyanet tarafından her hafta farklı bir tema ile ele alınan hutbede bu kez birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları ön plana çıkarıldı. Cuma namazı öncesinde hutbenin içeriği vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, “Cuma hutbesinin konusu nedir?” sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte bu haftanın cuma hutbesine dair merak edilen detaylar ve tam metin…

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        19 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 19 Haziran 2026 tarihli cuma hutbesinin bu haftaki konusu “Birlikte Rahmet Vardır” olarak açıklandı.

        Hutbede, birlik ve beraberliğin toplumların en güçlü dayanaklarından biri olduğu vurgulanırken, Müslümanların kardeşlik bilinciyle hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca yardımlaşma, dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışının toplumsal huzurun sağlanmasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

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        CUMA HUTBESİNİN KONUSU: BİRLİKTE RAHMET VARDIR

        Muhterem Müslümanlar!

        Yüce Rabbimizin saygı duyulmasını emrettiği dört aydan biri olan, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, “Hürmete layık” olarak zikrettiği Muharrem ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Resûl-i Ekrem (s.a.s), “Ramazan’dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyurarak, bu mübarek ayın; ibadet ve taatle, hamd ve şükürle, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır.

        Aziz Müminler!

        Önümüzdeki perşembe Âşûrâ gününü idrak edeceğiz. Birçok peygamberin hayatında önemli gelişmelere sahne olan Âşûrâ günü; ne hazindir ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “Cennet gençlerinin efendisi” diyerek övdüğü, torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ile çoğu Ehl-i Beyt’e mensup yetmişi aşkın Müslümanın Kerbelâ’da acımasızca şehit edildiği gündür.

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        Kıymetli Müslümanlar!

        Kerbelâ, müminlere; birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, ayrılık ve gayrılığa düşmemeyi hatırlatır. Hak ve hakikati ayakta tutmayı, adaletten ve iyilikten ayrılmamayı anlatır. Kerbelâ, aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere karşı feraset ve basiretle davranmamızı tavsiye eder. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” uyarısına kulak vermemizi; sevinci ve nimeti paylaştığımız gibi hüznü ve meşakkati de paylaşmamızı telkin eder.

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        Değerli Müminler!

        Bugün, inananları; acı ve gözyaşına mahkûm etmek, İslam beldelerinin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmek isteyen zalimler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok farklı coğrafyada yeni Kerbelâlar yaşanması için her türlü yolu denemektedir. Ümmet-i Muhammed olarak bizler de bir daha aynı hüznü yaşamak ve şer odaklarını sevindirmek istemiyorsak, aramızdaki ihtilafları derinleştirmek yerine ortak paydada buluşmanın yollarını aramalıyız. Zira Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir, Kıblemiz birdir. Cenâb-ı Hakk’ın, “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın” emri gereğince birbirimize kenetlenmeli; İslam kardeşliğine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmalıyız.

        Bu vesileyle, başta Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere; din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.

        Hutbemizi, Allah Resûlü (s.a.s)’in şu uyarısı ile bitiriyoruz: “Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun…”

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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