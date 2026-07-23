İSLAM MEDENİYETİ CUMA HUTBESİNİN KONUSU OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinde İslam medeniyetinin sadece geçmişte büyük eserler ortaya koyan bir uygarlık olmadığı, aynı zamanda insanlığa rehberlik eden evrensel değerleri temsil ettiği vurgulanıyor.

Hutbede; adalet, merhamet, doğruluk, ilim, hikmet ve güzel ahlakın İslam medeniyetinin temel taşları olduğu ifade edilirken, Müslümanların bu değerleri günlük hayatlarında yaşatmaları gerektiği belirtiliyor.