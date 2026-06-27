DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD son depremler 27 Haziran listesi: Ege Denizi depremle sallandı

Gün Başlıyor - 26 Haziran 2026 (A Milliler Turnuvayı Galibiyetle Kapattı)

A Milliler turnuvayı galibiyetle kapattı. Dünya Kupası'na 3 puanla veda ettik. Liderlerden "NATO zirvesi" mesajı. Venezuela'da 7.2 ve 7.5'lik deprem. 18 Milyon öğrenci bugün karne alacak. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. CHP YDK ihraç talepleri ele alındı. 11 İlde 4 silahlı suç örgütüne operasyon. Ru... Daha Fazla Göster A Milliler turnuvayı galibiyetle kapattı. Dünya Kupası'na 3 puanla veda ettik. Liderlerden "NATO zirvesi" mesajı. Venezuela'da 7.2 ve 7.5'lik deprem. 18 Milyon öğrenci bugün karne alacak. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. CHP YDK ihraç talepleri ele alındı. 11 İlde 4 silahlı suç örgütüne operasyon. Rum basınında Kıbrıs planı iddiası. Meloni'den Rutte'nin iddiasına ret. Sıcak hava Türkiye'yi etkisine alacak. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; HT Spor Yorumcusu Cem Dizdar anlattı. Daha Az Göster