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        Haberler Bilgi DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD son depremler 27 Haziran listesi: Ege Denizi depremle sallandı

        DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD son depremler 27 Haziran listesi: Ege Denizi depremle sallandı

        Son depremler 27 Haziran Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat13.27'de Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen son sarsıntılar, 27 Haziran Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen depremlerin ardından , "Son deprem nerede oldu?", "Az önce deprem mi oldu?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları yanıt arıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 27 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        2026-06-27 12:31:16 39.29833 28.85667 7.33 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-06-27 12:07:32 39.07778 27.5225 7.03 ML 1.2 Soma (Manisa)
        2026-06-27 12:00:16 38.29972 38.11944 7.2 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-06-27 11:34:24 39.405 26.25139 11.21 ML 2.1 Ege Denizi - [10.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-06-27 11:30:52 38.70194 36.43806 6.96 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-06-27 11:17:59 38.27917 37.77528 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
        2026-06-27 10:02:41 37.93917 27.63889 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın)
        2026-06-27 08:22:25 37.90722 36.59028 6.99 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-06-27 07:49:25 38.13806 37.56667 6.91 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-06-27 07:25:35 38.67389 26.59556 7.32 ML 1.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.85 km] Karaburun (İzmir)
        2026-06-27 06:53:55 39.23611 28.14889 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-06-27 06:49:40 37.10556 28.53611 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla)
        2026-06-27 06:48:12 38.67611 36.40917 6.97 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-06-27 06:46:35 37.01167 28.38944 6.98 ML 1.4 Ula (Muğla)
        2026-06-27 06:36:14 36.66417 29.34861 7.0 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)
        2026-06-27 06:35:11 37.09444 28.53806 7.0 ML 1.1 Ula (Muğla)
        2026-06-27 06:27:58 35.0725 28.20583 6.04 ML 2.1 Akdeniz - [167.29 km] Kaş (Antalya)
        2026-06-27 06:22:30 37.00111 28.4 7.01 ML 1.1 Ula (Muğla)
        2026-06-27 05:39:11 42.11333 34.37167 7.0 ML 2.3 Karadeniz - [18.12 km] Türkeli (Sinop)
        2026-06-27 05:30:57 35.99833 36.32417 4.99 ML 1.9 Altınözü (Hatay)
        2026-06-27 05:06:57 39.24083 28.13278 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-06-27 05:02:23 38.27972 38.27278 7.1 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-06-27 04:45:35 38.22583 36.11694 7.0 ML 1.1 Tufanbeyli (Adana)
        2026-06-27 04:18:24 38.11639 29.58833 7.0 ML 1.1 Baklan (Denizli)
        2026-06-27 04:01:16 39.24278 28.15806 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-06-27 03:43:32 35.20917 25.98444 5.08 ML 3.6 Ege Denizi
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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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