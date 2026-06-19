Son deprem nerede ne zaman saat kaçta oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından yaşanan sarsıntılar anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki 19 Haziran saat 09.00 itibarıyla 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmedi. Aşağıdaki uzantılara tıklayarak güncel depremler listesini kontrol edebilirs.iniz.