Deprem mi oldu? Son depremler 19 Haziran Kandilli ve AFAD listesi
Son depremler Kandilli ve AFAD listesi ve "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sarsıntılar anlık olarak kaydediliyor. Peki, son deprem ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel deprem verileri...
Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:56 Güncelleme:
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Son deprem nerede ne zaman saat kaçta oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından yaşanan sarsıntılar anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki 19 Haziran saat 09.00 itibarıyla 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmedi. Aşağıdaki uzantılara tıklayarak güncel depremler listesini kontrol edebilirs.iniz.
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